۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

محمدی:خط لوله پارس مسیری مهم برای امنیت انرژی و کاهش تلفات جاده‌ای است

شیراز-نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: بهره‌برداری از خط انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران به شیراز، گامی بلند در مسیر توسعه پایدار و تضمین کننده ایمنی جاده‌های استان فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی محمدی صبح چهارشنبه در آئین امضای توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز بر اهمیت محوری این خط لوله در تأمین انرژی منطقه تأکید کرد.

وی گفت: با راه‌اندازی کامل مسیر انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران – فسا – شیراز با نام خط لوله پارس، کشور سالانه از اتلاف ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب انرژی جلوگیری خواهد کرد و این امر استان فارس را به طور جدی به سوی اهداف توسعه پایدار سوق می‌دهد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: دستاورد مهم دیگر این پروژه، پیشگیری از تردد سالانه ۱۳۰ میلیون کیلومتری نفتکش‌ها و تانکرهای حمل سوخت در محورهای مواصلاتی است و این کاهش چشمگیر تردد، به طور مستقیم از وقوع تقریبی ۲۰۰ سانحه جاده‌ای مرتبط با تانکرها و نجات جان انسان‌ها جلوگیری خواهد کرد.

محمدی تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری عظیم زیربنایی با ارزشی معادل ۱۵۰ میلیون یورو به سرانجام رسیده و این خط لوله ظرفیت انتقال روزانه بیش از ۷۳ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی را از منطقه مهرآران در استان هرمزگان به قلب استان فارس فراهم می‌آورد.

      بنظرم باید کاری کرد تا تقریبا همه تانکرها جمع شود و تریلیها اجناس صادراتی و وارداتی جابجا کنند نه سوخت خودمان که با لوله قابل جابجایست .

