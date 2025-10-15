به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی محمدی صبح چهارشنبه در آئین امضای توافقنامه احداث خط لوله فرآوردههای نفتی مهرآران - فسا - شیراز بر اهمیت محوری این خط لوله در تأمین انرژی منطقه تأکید کرد.
وی گفت: با راهاندازی کامل مسیر انتقال فرآوردههای نفتی مهرآران – فسا – شیراز با نام خط لوله پارس، کشور سالانه از اتلاف ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب انرژی جلوگیری خواهد کرد و این امر استان فارس را به طور جدی به سوی اهداف توسعه پایدار سوق میدهد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: دستاورد مهم دیگر این پروژه، پیشگیری از تردد سالانه ۱۳۰ میلیون کیلومتری نفتکشها و تانکرهای حمل سوخت در محورهای مواصلاتی است و این کاهش چشمگیر تردد، به طور مستقیم از وقوع تقریبی ۲۰۰ سانحه جادهای مرتبط با تانکرها و نجات جان انسانها جلوگیری خواهد کرد.
محمدی تصریح کرد: این سرمایهگذاری عظیم زیربنایی با ارزشی معادل ۱۵۰ میلیون یورو به سرانجام رسیده و این خط لوله ظرفیت انتقال روزانه بیش از ۷۳ هزار بشکه فرآوردههای نفتی را از منطقه مهرآران در استان هرمزگان به قلب استان فارس فراهم میآورد.
نظر شما