به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاریفر صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص آمار فارغالتحصیلان دانشگاه شیراز در سال جاری گفت: ۲۲۶۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۱۷۰۴ نفر در مقطع ارشد و ۴۳۰ نفر در مقطع دکتری فارغالتحصیل شدهاند. همچنین، ۴۳۹۹ نفر ورودی جدید داشتهایم.
وی با اشاره به کمبود ظرفیت خوابگاهی، ادامه داد: با توجه به تعداد ورودیها و خروجیها، کمبود ۱۸۰۰ ظرفیت خوابگاهی وجود دارد.
رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر لزوم انطباق دانشگاه با تغییرات جهانی، افزود: تغییراتی در سرفصل دروس به صورت مستمر انجام میشود تا با نیازهای جامعه سازگار شود. در حال حاضر، تقریباً تمام رشتهها در دانشگاه شیراز مورد استقبال قرار میگیرند، اما در سطح کشور ممکن است در برخی رشتهها استقبال کمتری وجود داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله، بازنگری و توسعه رشتههای جدید و بینرشتهای در دستور کار قرار دارد.
افشاریفر همچنین به برنامههای دانشگاه برای مهارتافزایی دانشجویان اشاره کرد و گفت: اگر دانشگاه یک برنامه بهروز تدوین کند و مهارتافزایی دانشجویان را در آن لحاظ کند، ممکن است آهنگ حرکت علمی دانشجویان با کندی مواجه شود، اما به مرور این عقبماندگی جبران میشود. این دانشگاه با ارائه دورههای تخصصی، توسعه رشتههای بینرشتهای و ایجاد فرصتهای کارآفرینی، دانشجویان را برای ورود موفقیتآمیز به بازار کار و نقشآفرینی در جامعه آماده میکند.
وی با اشاره به عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و دانشگاه در گذشته، ادامه داد: دانشگاه شیراز ظرفیتهای علمی بالایی دارد و میتواند این ظرفیت را در خدمت مشکلات بخشهای اجرایی قرار دهد. در همین راستا، تلاش شده است که پایاننامهها و رسالهها به سمت حل مشکلات دستگاههای اجرایی سوق داده شوند و ۶۰ درصد از رسالهها در این راستا اختصاص یافته است.
افشاریفر تصریح کرد: اعضای هیئت علمی ملزم به حضور در بخش صنعت هستند. همچنین، ۷۰ درصد فارغالتحصیلان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلیشان مشغول به کار هستند.
ضرورت حمایت از پژوهشکدهها
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به تأسیس پژوهشکدههای مختلف در دانشگاه، از جمله پژوهشکده خشکسالی، گفت: این پژوهشکدهها به صورت مستقیم به حل مشکلات میپردازند، اما گلهای وجود دارد که این پژوهشکدهها آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیرند.
وی در خصوص آمار دانشجویان بینالمللی در سال ۱۴۰۴ گفت: ۸۸۰ نفر ورودی دانشجوی بینالمللی داشتیم و ۳۶۰ نفر دانشجو نیز از گذشته در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
افشاریفر در ادامه به رشتههای پرمتقاضی اشاره کرد و افزود: رشتههایی مانند گردشگری، مدیریت بازرگانی، فلسفه، تعلیم و تربیت، آموزش ابتدایی و کودکان استثنایی، علوم پایه، رشتههای کشاورزی و دامپزشکی، مهندسی و رشتههای ویژه نفت و کامپیوتر از جمله رشتههای پرمتقاضی در سطح بینالمللی هستند.
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به افزایش همکاریهای بینالمللی، گفت: دانشجویانی از کشورهای مختلف از جمله ژاپن، عراق، عمان، یمن، روسیه، لبنان، سوریه و افغانستان در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل هستند و تلاش داریم با برنامههای متنوع این مشارکتها افزایش پیدا کند.
افشاریفر با اشاره به برنامههای دانشگاه در زمینه بزرگداشت شهدا و تولید محتوا، ادامه داد: اعتبارات و بودجه در بخش فرهنگی ناچیز است.
وی در ادامه به جایگاه دانشگاه در رتبهبندیهای جهانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در بین ۷۰۰ دانشگاه برتر دنیا و در کشور بین ۳ تا ۵ دانشگاه برتر هستیم و تلاش داریم که این جایگاه را ارتقا دهیم. همچنین، برنامهریزی در حوزه پژوهشی انجام شده و تفاهمنامهها و قراردادهایی با وزارتخانهها و بخشهای صنعتی منعقد شده است.
لزوم حمایت از نخبگان
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به چالش مهاجرت دانشجویان و فارغالتحصیلان به عنوان یک معضل جدی در کشور، بر ضرورت حفظ و نگهداری از این سرمایههای انسانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کشور برای تربیت هر فارغالتحصیل ارشد و دکتری هزینههای زیادی متحمل میشود، افزود: ما به شدت به تخصص این افراد نیازمندیم و باید با همکاری وزارتخانهها و دولت، راهکارهایی برای کاهش این چالش پیدا کنیم.
افشاریفر حقوق پایین اعضای هیئت علمی جوان را نیز از عوامل مؤثر در این زمینه دانست و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع انتشار اخبار جعلی و نقش آن در ایجاد جو بیاعتمادی اشاره کرد و با بیان اینکه در شرایط بحرانی، میزان اخبار دروغ افزایش مییابد، تصریح کرد: متأسفانه، گاهی اخبار جعلی از بیرون به اسم دانشجویان منتشر میشود و ردیابی آن دشوار است. دشمنان سعی دارند با انتشار این اخبار، جو روانی ایجاد کنند، بنابراین نقش مهم رسانهها در بیان واقعیات و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست بسیار مهم است.
