به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری دربرنامه تلویزیونی «استاندار» شبکه خبر با تشریح مهمترین دستاوردها و رویکردهای مدیریتی دولت چهاردهم در استان فارس، گفت: انتقال دولت و انتصاب ۳۷ فرماندار در این استان بر مبنای گفتمان وفاق و شایستهسالاری انجام شد.
وی با بیان اینکه انتخابات یک تنفس سیاسی برای پاسخگویی به خواستههای متراکم مردم است، ادامه داد: ملاک تغییر مدیران در استان فارس تجربه، دانش، فسادستیزی و اعتقاد به برنامههای دولت چهاردهم بوده و از سوی دیگر اجرای عدالت در بخشهای اجرایی از اولویتهای مهم مدیریت استان است.
استاندار فارس افزود: در آغاز مسئولیتم، شاخصهای رفاه و توسعه در استان متناسب با جایگاه فارس نبود اما با رویکرد برنامهمحور، بودجه ملی فارس ۱۰۱ درصد و بودجه استانی ۳۳ درصد رشد کرده است؛ بهگونهای که فارس اکنون از نظر رشد اعتبارات، جزو سه استان برتر کشور محسوب میشود.
امیری با اشاره به تدوین سند راهبردی گردشگری فارس گفت: این سند، چشمانداز ۲۰ ساله توسعه گردشگری استان را مشخص کرده و در نتیجه آن، با رفع موانع موجود، بافت تاریخی شیراز رونق تازهای یافته است.
وی ادامه داد: با پرداخت یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی آزادراه شیراز – اصفهان، قطعه هفتم این پروژه به بهرهبرداری رسید و مطالبه ۱۵ ساله مردم محقق شد. همچنین، اعتبار هزار میلیارد تومانی ورزشگاه پارس شیراز با بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی تأمین شد و بهرهبرداری از آن، بهویژه در میزبانی بازیهای خانگی فجر سپاسی، در ارتقای نشاط و انسجام اجتماعی تأثیر قابلتوجهی دارد.
ایجاد ۵۶ هزار شغل در فارس در دستور کار دولت
استاندار فارس با اشاره به رویکرد انسانمحور استان در موضوع مهاجران، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز با حفظ شئون انسانی استان را ترک کردهاند.
امیری از اقدامات مؤثر کارگروه رفع موانع تولید نیز خبر داد و گفت: مصوبات گسترده این کارگروه منجر به فعال شدن بسیاری از واحدهای تعطیلشده تولیدی شده است.
وی همچنین از جذب حدود ۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: بر اساس برنامه دولت، ایجاد ۵۶ هزار شغل در فارس در دستور کار است که روند اجرای آن مطابق برنامه پیش میرود.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: بروکراسیهای اداری در مسیر صدور مجوزهای کسبوکار بهطور قابلملاحظهای کاهش یافته و رویدادهایی نظیر «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» میتواند به بهبود رتبه کسبوکار استان کمک کند.
خط ریلی شیراز-بوشهر به صورت جدی در حال ساخت است
امیری در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات زیرساختی استان در حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: برای رفع ناترازی برق، احداث نیروگاههای خورشیدی در اولویت قرار دارد و تا پایان امسال، ۵۰۰ مگاوات برق جدید از فارس به شبکه سراسری متصل خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام پیمانکاران ۱۷ قطعه خط ریلی شیراز – بوشهر فعال هستند و اجرای خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی بندرعباس به شیراز نیز در دستور کار جدی استان قرار دارد.
استاندار فارس تصریح کرد: مدیریت استان فارس با تکیه بر ظرفیتهای بومی، برنامهمحوری، عدالتگرایی و مشارکت عمومی در پی آن است تا جایگاه واقعی فارس را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی توسعه ملی تثبیت کند. شش
