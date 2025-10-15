  1. استانها
  2. فارس
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

حسینی: توسعه خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به فارس در دستور کار است

شیراز- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از توسعه خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به فارس خبر داد و گفت: این موضوع گامی اساسی در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و ایمنی جاده های استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل حسینی صبح چهارشنبه در جلسه انعقاد تفاهم نامه توسعه خطوط انتقال فراورده‌های نفتی به فارس، با اشاره به وابستگی ۷۰ درصدی استان به حمل و نقل جاده‌ای (تانکرها) برای جابجایی فرآورده‌های نفتی، بر فوریت جایگزینی این رویه با زیرساخت‌های ایمن‌تر تأکید کرد و گفت: انعقاد قرارداد احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس، گامی اساسی در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و رفع تهدیدات ایمنی و ترافیکی ناشی از تردد گسترده نفتکش‌ها در محورهای استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بالغ بر ۷۰ درصد از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز استان فارس به وسیله تانکرهای حمل سوخت جابجا می‌شوند. این شیوه توزیع یک راهکار پرهزینه و به شدت مخاطره‌آمیز است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: امضای قرارداد احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس با هدف مهار هزینه‌های هنگفت عملیاتی و مرتفع ساختن خطرات ایمنی و تصادفات جاده‌ای مرتبط با تردد نفتکش‌ها است.

اسماعیلی همچنین با ارائه جزئیاتی از سفر اخیر اعضای این کمیسیون به استان فارس گفت: در جریان بازدیدهای میدانی صورت گرفته از مجموعه‌های فعال در بخش انرژی استان، مدیران این واحدها مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های عملیاتی و ساختاری را با هیئت نمایندگان در میان گذاشتند.

سخنگوی کمسیون انرژی مجلس تصریح کرد: پیگیری و رفع ملی این مطالبات طرح شده، یکی از اهداف کلیدی این سفر کارشناسی بوده است که منجر به انعقاد قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس شد.

