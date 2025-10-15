به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل حسینی صبح چهارشنبه در جلسه انعقاد تفاهم نامه توسعه خطوط انتقال فراورده‌های نفتی به فارس، با اشاره به وابستگی ۷۰ درصدی استان به حمل و نقل جاده‌ای (تانکرها) برای جابجایی فرآورده‌های نفتی، بر فوریت جایگزینی این رویه با زیرساخت‌های ایمن‌تر تأکید کرد و گفت: انعقاد قرارداد احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس، گامی اساسی در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و رفع تهدیدات ایمنی و ترافیکی ناشی از تردد گسترده نفتکش‌ها در محورهای استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بالغ بر ۷۰ درصد از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز استان فارس به وسیله تانکرهای حمل سوخت جابجا می‌شوند. این شیوه توزیع یک راهکار پرهزینه و به شدت مخاطره‌آمیز است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: امضای قرارداد احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس با هدف مهار هزینه‌های هنگفت عملیاتی و مرتفع ساختن خطرات ایمنی و تصادفات جاده‌ای مرتبط با تردد نفتکش‌ها است.

اسماعیلی همچنین با ارائه جزئیاتی از سفر اخیر اعضای این کمیسیون به استان فارس گفت: در جریان بازدیدهای میدانی صورت گرفته از مجموعه‌های فعال در بخش انرژی استان، مدیران این واحدها مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های عملیاتی و ساختاری را با هیئت نمایندگان در میان گذاشتند.

سخنگوی کمسیون انرژی مجلس تصریح کرد: پیگیری و رفع ملی این مطالبات طرح شده، یکی از اهداف کلیدی این سفر کارشناسی بوده است که منجر به انعقاد قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس شد.