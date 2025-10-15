به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکبری در همایش «آینده محیط زیست یزد و فناوریهای نوین»، با ارائه آماری نگرانکننده از وضعیت منابع طبیعی، خاک، هوا و پسماند، نسبت به عبور استان از مرزهای تحمل اکولوژیک هشدار داد و تأکید کرد: تنها با رویکردی علمی و استفاده از ابزارهای نوینی همچون مدلسازی کمی و هوش مصنوعی میتوان از بحرانهای زیستمحیطی پیشرو عبور کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، مهمترین عامل تخریب و ناپایداری زیستی استان یزد را برداشت بیرویه آب عنوان کرد و گفت: شالوده زیستمحیطی یزد بهشدت تحت تأثیر کاهش منابع آبی قرار گرفته است. هر روشی که بتواند مصرف آب را در بخشهای مختلف کاهش دهد، بهطور خودکار موجب کاهش آسیبهای زیستمحیطی نیز خواهد شد و این موضوع، اصلی حیاتی برای بقای استان یزد است.
وی با اشاره به وضعیت نگرانکننده آلودگی هوا در یزد افزود: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تُن گرد و غبار در سطح استان یزد تولید میشود. فعال شدن کانونهای فرسایش بادی و گسترش فعالیتهای صنعتی و معدنی، ترکیبی خطرناک ایجاد کرده که به افزایش شاخصهای آلاینده در منطقه انجامیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، لزوم مدلسازی علمی و کمی برای توسعه پایدار را ضروری دانست و تصریح کرد: برای کاهش اثرات توسعه بر گونههای گیاهی و جانوری، نیازمند مدلسازیهای دقیق هستیم تا بتوانیم مسیر توسعه را با حفظ تنوع زیستی و پایداری اکولوژیکی هماهنگ سازیم.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت مدیریت پسماند در استان یزد گفت: یزد سالانه حدود ۷۰۰ هزار تُن زباله تولید میکند. متأسفانه تفکیک پسماند در مبدأ عملاً صفر است و در مقصد نیز تنها حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشتهایم؛ عددی که برای استانی با این حجم تولید زباله، کافی نیست.
وی افزود: آستانههای تحمل محیط زیست در استان یزد هنوز بهصورت علمی محاسبه نشده است. برای جلوگیری از فروپاشی زیستمحیطی، باید ظرفیت واقعی اکوسیستم استان یزد با بهرهگیری از مدلسازیهای دقیق مشخص شود تا برنامهریزی توسعهای بر مبنای توان سرزمینی انجام گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه، به نقش فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در پایش زیستمحیطی اشاره کرد و اظهار داشت: ورود ابزارهای فناورانه، از جمله سامانههای هوش مصنوعی، میتواند نقش نجاتبخش در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی داشته باشد. این فناوری در پایش انسانی و طبیعی و همچنین سرشماری حیاتوحش وارد مراحل اجرایی اولیه شده است و امیدواریم با گسترش آن، بتوانیم با دادههای دقیق و بهموقع، بحرانها را مدیریت کنیم.
اکبری در پایان تأکید کرد: نجات محیط زیست یزد بدون تکیه بر علم، فناوری و نگاه جامعنگر امکانپذیر نیست. آینده استان در گرو تصمیمات امروز ماست و هر گامی که در مسیر توسعه برداشته میشود، باید بر پایه شناخت علمی از ظرفیت زیستمحیطی سرزمین باشد.
