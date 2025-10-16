به گزارش خبرگزاری مهر، رالی تور گردشگری خانوادگی خودروهای دودیفرانسیل و موتورسیکلتهای گردشگری با هدف ترویج سفرهای مسئولانه، کشف جلوههای بکر طبیعت ایران و توسعه فرهنگ رانندگی ایمن، از امروز در مسیر تهران تا کویر زیبای مرنجاب آغاز شد.
این رویداد به همت کلوپ ملی سافاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آران و بیدگل، از امروز ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از محل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد.
در این رالی تور گردشگری خانوادگی که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، دهها دستگاه خودروی دودیفرانسیل و موتورسیکلتهای ویژه گردشگری و ماجراجویی و گروهی از علاقهمندان به سفرهای طبیعتگردی، کمپینگ و سافاری با حضور در کویر تاریخی مرنجاب، ضمن پیمایش مسیرهای جادهای و بیابانی، در برنامههای فرهنگی و تفریحی متنوعی شرکت میکنند.
هدف از برگزاری این تور، ترویج گردشگری جادهای و خانوادگی، آشنایی با جلوههای طبیعی و فرهنگی کویر ایران، احترام به جامعه محلی، حفظ محیطزیست و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و سفرهای مسئولانه است.
کویر مرنجاب در نزدیکی شهرستان آران و بیدگل، از مقاصد شاخص گردشگری طبیعت در کشور بهشمار میرود و برگزاری این رالی، ضمن معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد این منطقه، گامی در جهت توسعه گردشگری پایدار و تقویت نشاط اجتماعی خانوادهها محسوب میشود.
