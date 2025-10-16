شوخی با وایمو خودروهای خودران را به یک بن بست فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، رایلی والز یک مهندس نرم افزار اعلام کرد او این شوخی را در ماه جولای انجام داده که سبب شد سرویس وسیله نقلیه مذکور در منطقه تعطیل شود.

این مهندس ۲۳ ساله همچنین شوخی‌های فراگیر دیگری انجام داده از جمله هک کردن فهرست آهنگ‌های اسپاتیفای جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنین یک وب سایت به شهروندان سن فرانسیسکو اجازه می‌داد مأموران کنترل پارکینگ را در زمان واقعی ردیابی کنند.

والز دیروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برنامه چه بود؟ در غروب، ۵۰ نفر به طولانی‌ترین کوچه بن بست در سان‌فرانسیسکو رفتند و هم‌زمان همه آنها خودروی خودران وایمو سفارش دادند. نخستین مورد حمله DDoS به وایمو در جهان.

DDoS مخفف «حملۀ توزیع‌شده منع سرویس» است و به نوعی حمله سایبری اشاره دارد که هدف آن اشباع ترافیک معمول یک سرور است، مانند اتفاقی که برای شبکه وایمو رخ داد. والز همچنین نوشت احساس می‌کند دوباره یک دانش آموز دبیرستانی است و مدعی شد این شوخی برای دیگر رانندگان منطقه مایه سرگرمی و هنده بوده است.

او در شبکه اجتماعی توضیح داد: ما واقعاً سوار خودروها نشدیم. آنها ۱۰ دقیقه بعد محل را ترک کردند و پنج دلار کارمزد به دلیل عدم حضور مسافر دریافت کردند. وایمو این مسئله را به خوبی کنترل کرد. به تدریج آنها تمام سرویس همه‌ی سفرها در محدوده دو بلوک اطراف را تا صبح غیرفعال کردند.