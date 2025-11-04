سه شهر صاحب سرویس تاکسی روباتیک گوگل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این زیرمجموعه آلفابت، شرکت مادر گوگل در مجموعه پست‌های وبلاگی اعلام کرد ساکنان دیترویت به زودی خودروهای وایمو را در خیابان‌ها می‌بینند. این شرکت هم اکنون مشغول نقشه برداری مناطق سرویس رسانی در این شهر قبل از راه اندازی تاکسی روباتیک برای عموم مردم است. اما زمان دقیق راه اندازی تاکسی روباتیک در شهر سن دیگو مبهم‌تر بود. این شرکت اعلام کرده سرویس رسانی در این شهر را از سال آینده آغاز کند.

مناطق سرویس رسانی خودروهای خودران وایمو در لاس وگاس نیز مشخص شده اند و قرار است شامل منطقه استریپ در این شهر نیز شود و به تدریج تا فرودگاه گسترش می‌یابد. این شرکت هم اکنون در لس آنجلس، فونیکس، سانفرانسیسکو، آتلانتا و آستین واقع در آمریکا فعالیت می‌کند. همچنین وایمو اخیراً از گسترش فعالیت‌هایش به میامی و واشنگتن خبر داده است.

این استارت آپ تاکسی روباتیک تصمیم دارد بهار آینده سرویس‌هایش را در لندن نیز راه اندازی کند و به این ترتیب فعالیت‌هایش را در سطح بین المللی گسترش دهد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که «قانون خودروهای خودران ۲۰۲۴» انگلیس نیز اجرایی می‌شود و به وسایل نقلیه خودران اجازه می‌دهد برای نخستین بار در این کشور فعالیت کنند.

با توجه به آنکه اخیراً فعالیت روبوتاکسی تسلا به شهرهای آستین و سن فرانسیسکو گسترش یافته، بازار تاکسی‌های خودران در حال اوج گرفتن است. شرکت‌های اوبر و لوسید نیز تصمیم دارند سال آینده با استفاده از خودروی «لوسید گراویتی اس یو وی» یک پروژه همکاری تاکسی خودران در منطقه خلیج در آمریکا راه اندازی کنند.