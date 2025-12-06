وایمو رفتار خودروهای خودرانش در اطراف سرویس مدارس را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، طبق اطلاعات شرکت این فرخوان داوطلبانه نرم افزار در روزهای آینده ثبت می‌شود. وایمو اعلام کرد به محض شناسایی چالش، نرم افزار خود را در ۱۷ نوامبر به روز رسانی کرد. همچنین وایمو معتقد است این به روز رسانی عملکرد خودروهای خودران را بهتر از رانندگان انسانی در این مناطق با اهمیت کرده است.

فراخوان نرم افزار در عصر خودروهای سواری مدرن و البته تاکسی‌های روباتیک به یک پدیده معمول تبدیل شده است. این به روزرسانی یا ترمیم‌ها بیشتر اوقات قبل از فراخوان رسمی انجام می‌شوند اما هنگامیکه در دولت فدرال ثبت می‌شوند، اهمیت زیادی دارند.

دفتر بررسی نقص‌ها(ODI)اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا در ماه اکتبر و پس از مشاهده ویدئویی از خودروی خودران وایمو در حال مانور اطراف یک سرویس مدرسه متوقف شده با تابلوی توقف باز و چراغ‌های چشمک‌زن که در حال پیاده کردن کودکان در آتلانتا بود، تحقیقات را آغاز کرد. در این رویداد تاکسی روباتیک وایمو به صورت عمود از سمت راست اتوبوس مدرسه عبور کرد. سپس خودروی خودران از جلوی اتوبوس پیچید و پس از آن در امتداد خیابان به حرکت ادامه داد.

رویدادهای مشابه دیگری در شهر آستین نیز رخ داد. در این شهر وایمو با اوبر تاکسی‌های روباتیک را به طور اشتراکی راهبری می‌کنند. منطقه آموزشی آستین در نامه‌ای که در وب سایت اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا موجود است، اعلام کرده حداقل پنج مورد از این حوادث پس از آن رخ داده که وایمو به روز رسانی نرم افزارش را اعلام کرده بود.

این سازمان در سوم دسامبر نامه‌ای به وایمو ارسال کرد و خواستار اطلاعات بیشتری درباره سیستم خودران آن شد.