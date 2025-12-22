به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، وایمو در واکنش به خاموشی، سرویس تاکسی اینترنتی خود در سانفرانسیسکو را تعلیق کرد اما ویدئوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تاکسی‌های خودران در تقاطع خیابان‌ها درحالیکه چراغ خطرشان روشن است، متوقف شده اند.

سوزان فیلیون یکی از سخنگویان وایمو در ایمیلی در این باره نوشت: ما به طور موقت سرویس تاکسی اینترنتی را در سانفرانسیسکو به دلیل قطعی گسترده برق قطع کردیم. تیم‌های ما با پشتکار فراوان و در هماهنگی نزدیک با مسئولان شهری در حال فعالیت هستند و امیدواریم بتوانیم به‌زودی خدمات خود را دوباره آنلاین کنیم.

دلیل قطعی برق در این شهر آتش سوزی در یکی از ایستگاه‌های زیرمجموعه شرکت برق PG& E بود. این رویداد صبح شنبه آغاز شد و ۱۳۰ هزار مشتری این شرکت تحت تأثیر آن قرار گرفتند. صبح یک شنبه به وقت آمریکا این شرکت برق کالیفرنیایی اعلام کرد خدمه آن الکتریسیته را برای حدود ۱۱۰ هزار مشتری احیا کرده اند و همچنان مشغول فعالیت هستند تا مشکل ۲۱ هزار مشتری که دچار قطع برق هستند را نیز برطرف کنند.

البته وایمو توضیحاتی درباره اینکه چرا قطعی برق سبب شده خودروهای خودران در خیابان‌های سانفرانسیسکو سرگردان شوند، ارائه نکرده اما این رویداد احتمالاً نشان دهنده نقص مهم در سیستم راننده خودکار وایمو است.

این شرکت تاکسی خودران در وب سایتش اظهار کرده سیستم خودران آن نسبت به علامت‌ها و سیگنال‌ها مانند رنگ‌های چراغ راهنمایی و رانندگی و علامت توقف موقت واکنش نشان می‌دهد. این امر احتمالاً حاکی از آن است که خودروهای خودران در زمان خاموشی چراغ‌های راهنمایی در سان‌فرانسیسکو با مشکل مواجه شده باشند.

در همین حال، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، فرصت را غنیمت شمرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تاکسی روباتیک های تسلا تحت تأثیر خاموشی سان‌فرانسیسکو قرار نگرفتند.