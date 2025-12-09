کامیون های معدن خودران با اینترنت۵G در چین آزمایش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این معدن در ارتفاعی قرار دارد که بالاتر از مرتفعترین سکونتگاه دائمی در جهان قرار دارد. گزارشها حاکی از آن است که این کامیونهای معدن خودران که به طور داخلی ساخته شده اند، آزمایشهای حمل و نقل و بارگیری را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.
این وسایل نقلیه بدون سرنشین مجهز به فناوری اینترنت ۵G هستند تا بتوانند شبانه روزی کار کنند. این امر برای ساخت مرتفعترین معدن جهان حیاتی است. در ارتفاعی که گفته شد سطح اکسیژن اتمسفری فقط نصف این شاخص در سطح دریا است. چنین محیط خشنی دمای بسیار سرد و بادهای شدید دارد و به همین دلیل کار یدی سنتی در چنین محیطی به شدت خطرناک و ناکارآمد است.
به بیان ساده این یک منطقه مرگ برای فعالیت انسانی به حساب میآید. استفاده از کامیونهای بی سرنشین ریسک آنکه کارگران انسانی در معرض چنین شرایط خطرناکی در ارتفاع زیاد قرار گیرند، از بین میبرد.
این سیستم حمل و نقل معدنی هوشمند فقط یک تنظیمات کنترل از راه دور نیست بلکه ترکیبی از چند حسگر، ادراک محیط و هماهنگی وسایل نقلیه از طریق شبکه ابری مجهز به فناوری ۵G قادر است که بهصورت خودران فعالیت کند. کامیونها با شناسایی دقیق موانع و برنامهریزی مسیرهای بهینه در لحظه، در زمینهای دشوار، ناهموار و شیبدار معدن حرکت میکنند.
البته یک شبکه ایمنی پیشرفته نیز برقرار است، بهگونهای که نیروهای ایمنی میتوانند از هزاران کیلومتر دورتر، در شرایط اضطراری با استفاده از کابینهای شبیهسازی از راه دور و تصاویر پانورامای ۳۶۰ درجه، کنترل را به دست گیرند.
قابلیت کنترل از راه دور طوری طراحی شده تا کنترل دقیق راندن، ترمز کردن و عملیاتهای بارگیری و تخلیه طی بازههای اضطراری را امکانپذیر کند. هدف نهایی آن است که معدن هوشائویون ایجاد جریان فرایند بارگیری- حمل ونقل و تخلیه کاملان خودران و گسترش فعالیتهای از راه دور به حوزه استخراج در مرحله بعدی است.
نظر شما