سرویس تاکسی خودران گوگل در ۲ شهر جدید آزمایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت اعلام کرد سرویس هایش را به دو شهر دنور و سیاتل نیز گسترش می دهد.

وایمو تست هایی با حضور راننده پشت فرمان خودروها را در روزهای گذشته آغاز کرده و حدود ۱۲ خودرو در هر شهر به کار گرفته است. خودروهایی که در این سرویس به کار گرفته می شوند ترکیبی از جاگوار iPace تمام برقی و GeelyZeeker تمام خودران است.

نماینده این شرکت اعلام کرد: ما قبل از تایید فناوری و فعالیت برای سرویس های تمام خودران در آینده با خودروهایی که راننده در آنها حضور دارد، فعالیت را آغاز می کنیم.

۲۰۲۵ این زیرمجموعه آلفابت سال شلوغی را پست سر گذاشته و در ژانویه اعلام کرد تصمیم دارد خودروهای خودرانش را در ۱۰ شهر جدید در سال جاری میلادی ارائه کند.

وایمو برای راه اندازی سرویس هایش در آتلانتا با شرکت تاکسی اینترنتی اوبر شریک شد. این شرکت همچنین ماه گذشته مجوز تست خودروهایش در نیویورک را دریافت کرد.