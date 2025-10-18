غلامرضا مومنی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم والیبال صنعتگران امید در آستانه آغاز لیگ برتر والیبال گفت: امسال دومین سال حضور ما در لیگ برتر والیبال است. ترکیب تیم تقریباً متشکل از ۸۰ تا ۹۰ درصد بازیکنان جوان است و تنها یکی دو بازیکن باتجربه در کنار بازیکنان جوان حضور دارند. هدف اصلی ما این است که جوانان بتوانند در لیگ تجربه کسب کنند و شکوفا شوند و فرصتی برای رشد و دیده‌شدن پیدا کنند.

وی افزود: پارسال این مسیر را آغاز کردیم و نتیجه آن را در مسابقات قهرمانی جوانان جهان دیدیم؛ جایی که بازیکنان ما با تجربه حضور در لیگ پخته‌تر ظاهر شدند و توانستند قهرمان شوند. به نظرم این رویکرد جدا از منافع باشگاهی سرمایه‌گذاری برای آینده تیم ملی است. کمتر باشگاهی چنین ریسکی می‌کند که تیمی با این میزان جوان در لیگ داشته باشد و حتی به قیمت شکست اجازه دهد بازیکنانش تجربه اندوزی کنند. ما این مسیر را با آگاهی انتخاب کرده‌ایم و سعی داریم حریفی دست‌وپا بسته نباشیم و در کنار تجربه‌اندوزی عملکرد قابل قبولی در لیگ داشته باشیم.

مومنی‌مقدم درباره به تعویق افتادن لیگ برتر والیبال گفت: تعطیلی لیگ از جهاتی اجتناب‌ناپذیر بود. اما به نظرم می‌شد با مدیریت بهتر از توقف کامل جلوگیری کرد. البته این تصمیم بیشتر از سوی کمیته ملی المپیک اتخاذ شد و فشار برای اعزام تیم اصلی به بازی‌های کشورهای اسلامی وجود داشت. با این حال من معتقدم اگر تیم ملی جوانان اعزام می‌شد، می‌توانست همان‌گونه که در جهان قهرمان شد، در آن رقابت‌ها هم قهرمان شود. حتی اگر این تصمیم گرفته می‌شد تنها تیم صنعتگران امید به دلیل داشتن چند ملی‌پوش جوان ممکن بود مسابقاتش به تعویق بیفتد، اما لیگ کشور متوقف نمی‌شد.

وی یادآور شد: تجربه شخصی من از حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی نشان می‌دهد سطح این رقابت‌ها به‌گونه‌ای است که تیم جوانان ایران نیز می‌تواند در آن موفق باشد. در دوره‌های پیشین نیز تیم ملی جوانان شرکت کرد و قهرمان شد، بنابراین این تصمیم می‌توانست هم به نفع جوانان باشد و هم به پویایی لیگ کمک کند. متأسفانه با سیاست فعلی هم لیگ به تأخیر افتاد و هم تیم‌ها متضرر شدند و فعلاً پویایی لازم تا اواخر آبان را نداریم.

سرمربی تیم صنعتگران امید درباره برگزاری لیگ با حضور ۱۴ تیم گفت: قطعاً با توجه به دو ماه تأخیر لیگ امسال فشرده خواهد بود و اغلب مسابقات در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود. این مسئله می‌تواند در صورت بروز مصدومیت به تیم‌ها آسیب بزند. غیبت دو هفته‌ای به معنای از دست دادن چهار بازی است. البته چاره‌ای جز پذیرش این فشردگی نداریم. در اروپا نیز بازیکنان با فشار زیاد مسابقه می‌دهند، اما شرایط ایران متفاوت است و وسعت جغرافیایی بالا، محدودیت پروازها و گاهی سفرهای زمینی، فشار زیادی به بازیکنان وارد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌ها باید با مدیریت دقیق فشار جسمانی را از روی بازیکنان بردارند تا آسیب‌ها به حداقل برسد. این کار بسیار دشواری است زیرا باید هم بازیکنان را در بهترین شرایط بدنی نگه داشت و هم با حداقل خستگی، مسابقات را ادامه داد. به‌ویژه برای تیم‌هایی مانند ما که ترکیب جوان دارند مدیریت انرژی و ریکاوری اهمیت مضاعفی دارد.