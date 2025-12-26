  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ دی ۱۴۰۴، ۷:۵۹

فعلا حضور در لیگ برتر والیبال؛

آینده نامشخص سرمربی تیم «قهرمان»/ مومنی‌مقدم در انتظار تصمیم فدراسیون

آینده نامشخص سرمربی تیم «قهرمان»/ مومنی‌مقدم در انتظار تصمیم فدراسیون

در حالی که رضا مومنی مقدم با تیم والیبال جوانان به عنوان قهرمانی رسیده اما هنوز تکلیف آینده همکاری او با این تیم مشخص نیست و فدراسیون باید در مورد او تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان با هدایت غلامرضا مؤمنی مقدم برای سومین بار در مسابقات جهانی عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این مسابقات شهریور ماه برگزار شد و شاگردان مؤمنی مقدم با شکست تیم‌های لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان، آرژانتین، آمریکا و ایتالیا به عنوان قهرمانی رسیدند. پیش از این تیم ملی والیبال ایران در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی جهان رسیده بود.

در حالی که تیم ملی والیبال جوانان با مؤمنی مقدم به چند قهرمانی رسیده اما هنوز قرارداد این سرمربی برای سال آینده تمدید نشده است. این در حالی است که تقویم سال آینده فدراسیون والیبال مشخص شده و انتظار می‌رود زودتر تکلیف تیم‌های پایه مشخص شود.

در حال حاضر غلامرضا مؤمنی مقدم با تیم صنعتگران امید در لیگ برتر حضور دارد. تیمی که جوانگرایی را مبنای کار خودش قرار داده و تعداد زیادی از بازیکنان جوان را در اختیار دارد.

کد خبر 6700771
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها