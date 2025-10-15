به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، با توجه به ماهیت خورنده و دمای بالای سیال تولیدی میدان هنگام، شیرهای توپی سکوی شماره یک میدان هنگام عملاً از سرویس خارج و نشتی داخلی آنها، عملیات توپک‌رانی از سکو به سمت تأسیسات ساحلی منطقه سلخ را غیرممکن ساخته بود.

بنابراین به‌دلیل اهمیت حفظ و نگهداری خطوط لوله به‌عنوان دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران، همچنین به‌منظور جلوگیری از افزایش افت فشار به‌واسطه فرآیند حبس مایع (Liquid Hold-up) آب همراه در طول خط لوله، اطمینان از مسئله تضمین جریان و ارتقای سطح ایمنی، تعمیر و تعویض شیرهای توپی در اولویت کاری منطقه قرار گرفت.

با پیگیری مستمر مدیریت منطقه و نگاه سازنده مدیرعامل و همکاران ستاد در نهایت با وجود کمبود امکانات پس از تأمین کالا، منطقه بلافاصله اقدام به آماده‌سازی مراحل اولیه و انجام این عملیات کرد.

مطابق دستورعمل اجرایی، ابتدا عملیات توپک‌رانی مسیر دو خط لوله ۱۶ و ۲۰ اینچ از تأسیسات ساحلی منطقه سلخ تا تأسیسات فرآورش نفت به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر انجام شد تا پس از تخلیه فشار خط، شرایط مناسب برای ادامه کار فراهم شود، سپس چاه‌های در سرویس میدان هنگام بسته شدند و حدفاصل خط لوله دریایی از سکو تا تأسیسات فرآورش نفت تخلیه فشار شد و پس از جدا شدن بخش دریایی از بخش خشکیِ خط لوله، تخلیه فشار و ایمن‌سازی انجام شد.

در نهایت با تلاش شبانه‌روزی همکاران تلاشگر منطقه قشم، شیرهای جدید جایگزین، خطوط لوله جریانی و هِدر، مورد آزمایش نشتی قرار گرفتند و چاه‌های فعال میدان هنگام به مدار تولید برگردانده شدند و پس از سه سال وقفه، در مرداد امسال دوباره عملیات توپک‌رانی برای خط لوله دریایی انجام شد که به این ترتیب ضمن کاهش فشار برگشتی روی چاه‌ها و افزایش تولید، سطح مقطع عبوری جریان از آب همراه و مواد ته‌نشین‌شده، عاری و تمیز شد.

گفتنی است، به‌دلیل غلظت بسیار زیاد گاز کشنده سولفید هیدرژن، انجام این عملیات با ریسک بسیار بالایی همراه بود که با تلاش و نظارت عالی همکاران واحد اچ‌اس‌ئی منطقه و بهره‌گیری از سیستم‌های تنفسی هوای فشرده، خوشبختانه بدون کوچک‌ترین حادثه و آلودگی به پایان رسید.

این عملیات با همدلی و همفکری همه همکاران در دو گروه مدیریتی و اجرایی با بررسی همه جوانب، خطرات و ملزومات کار، با موفقیت و به‌صورت ایمن انجام شد.