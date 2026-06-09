به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حیدر الیاسینیا با اشاره به اهمیت این خط لوله در چرخه صادرات نفت، گفت: با هدف افزایش ایمنی و صیانت از سرمایههای ملی، عملیات رفع معایب، حذف گیرهها و ترمیم نقاط دارای کاهش ضخامت در دستور کار قرار گرفت. لازمه اجرای این پروژه، تخلیه کامل خط لوله موردنظر بود که با برنامهریزی دقیق فنی و عملیاتی اجرایی شد.
وی در تشریح جزئیات این عملیات تصریح کرد: در مرحله نخست، با استقرار پمپتراک در مایل ۳۵، بخش عمده نفت موجود در خط به میزان ۵۰۰۰ بشکه تخلیه و به چرخه تولید بازگردانده شد. در ادامه، برای پاکسازی کامل خط، عملیات توپکرانی با استفاده از کمپرسور هوا بهصورت مرحلهبندیشده اجرا شد که بازیافت ۵۰۲۲ بشکه نفت دیگر را به همراه داشت.
مدیر عملیات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری درباره مشکل ایجادشده در طول عملیات و نحوه مدیریت آن گفت: پس از مواجهه با توقف توپکها در مسیر خط، سناریوی جدیدی با رویکرد ایمنی حداکثری تدوین شد. در این مرحله با تأمین نیتروژن و بهرهگیری از توان کارشناسی تیمهای عملیاتی در شیفت شبانه و رصد دقیق مسیر، توپکرانی مجدد انجام شد. با تلاش بیوقفه همکاران، در یک بازه زمانی ۱۰ساعته توپکها با موفقیت دریافت و از خط خارج شدند.
الیاسینیا در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان واحدهای عملیاتی، افزود: با تکمیل موفقیتآمیز این عملیات و پاکسازی کامل خط لوله، شرایط برای انجام تعمیرات نقاط بحرانی و حذف گیرههای موقت فراهم شده است که این موضوع نقش مؤثری در افزایش ضریب اطمینان و پایداری انتقال نفت در خطوط صادراتی خواهد داشت.
نظر شما