تجاوز دوباره اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیرة یمن، منابع لبنانی اعلام کردند که منطقه ساحل جنوبی در جنوب در جنوب لبنان هدف چند حمله اسرائیل قرار گرفته است.

براساس گزارش این منابع، حملات سنگین دشمن صهیونیستی یک مجتمع تعمیر و نگهداری بولدوزر در اطراف شهرک انصاریه در جنوب لبنان هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.

تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

ساعاتی پیش نیز در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ۴ تن شهید شدند.

گفتنی است حملات پهپادی اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و این در حالیست که دولت لبنان در داخل این کشور بر خلع سلاح حزب الله تاکید دارد. در همین خصوص جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند روز قبل، رشته حملاتی هوایی به منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند. با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار می‌دهد و این آتش بس را نقض می‌کند.