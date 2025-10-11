حمله پهپاد اسرائیلی به خودرویی در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره،، منابع لبنانی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی اطراف منطقه برج قلاویه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. این حمله رژیم صهیونیستی با پهپاد انجام شده است.

النشره لبنان گزارش داد در این حمله یک خودرو در جاده قلاویه-خربه سلم هدف قرار گرفته است.

منابع لبنانی از شهادت یک نفر بر اثر این حمله خبر دادند.

این حملات در راستای تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی است که روزانه انجام می شود.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.