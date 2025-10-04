عبور بیت کوین از ۱۲۲ هزار دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین با بیش از ۲ درصد رشد، از ۱۲۲ هزار دلار عبور کرد و هم اکنون با قیمت ۱۲۲ هزار و ۳۶۸ دلار در هر واحد معامله می شود.

قیمت اکثر ارزهای مجازی مطرح بازار هم در معاملات امروز یا مثبت بود و یا کاهش کمی داشت به گونه ای که اتریوم ۱ درصد رشد کرد و به ۴ هزار و ۵۰۲ دلار رسید.

برنده امروز بازار اما بایننس بود که ۷.۶ درصد صعود کرد و به یک هزار و ۱۷۰ دلار در هر واحد رسید.

دیگر ارزهای مجازی مطرح بازار هم نوسان چندانی نداشتند و قیمت آنها نسبت به دیروز تقریبا ثابت بود.

با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۲.۴۴ تریلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم با ۱.۷ درصد افزایش از ۴.۱۹ تریلیون دلار عبور کرده است.

در این بازار همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۸ میلیارد دلار پول جابجا شده که ۸ درصد نسبت به دیروز افزایش داشته است؛ از این میزان ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۳ درصد مربوط به اتریوم‌ بوده است.