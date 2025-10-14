۱۸۰ میلیارد دلار از کل ارزش بازار کریپتو دود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی رمزارزها در میانه ماه اکتبر در حالی به ریزش کمسابقهای فرو رفت که تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین بار دیگر شعلهور شد و سیاست تعرفهای تازه واشنگتن، جرقهای برای دومین موج بزرگ فروش بعد از جمعه گذشته را برای این بازار رقم زد.
در روز جمعه گذشته، تنها چند روز پس از ثبت اوج تاریخی جدید، بازار رمزارز شاهد بزرگترین لیکوئیدیشن یکروزه تاریخ خود بود؛ رویدادی که طی آن بیش از ۱۹ میلیارد دلار از موقعیتهای اهرمی در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز از بین رفت و نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار حذف شد.
این سقوط، بلافاصله پس از اعلام «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در شبکه Truth Social مبنیبر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی از اول نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. اقدام واشنگتن در واکنش به محدودیتهای چین بر صادرات مواد معدنی کمیاب بود و هراس از تداوم جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ دنیا، به سرعت سرمایهگذاران را وارد فاز فروش هیجانی کرد.
جنگ تجاری تازه و دومینوی سقوط بازار
تهاجم تعرفهای آمریکا موجب قفل شدن مسیرهای تجاری در بخش حملونقل شد؛ چین در واکنش، «هزینههای ویژه» بر کشتیهای ساخت و مالکیت آمریکایی وضع کرد و ایالات متحده نیز تعرفه تازهای را برای چوب، مبلمان و کابینتهای وارداتی از چین اعمال نمود. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد «در صورت تمایل آمریکا برای جنگ تجاری، تا پایان خواهد جنگید»، هرچند در همان بیانیه تأکید شد که «در صورت گفتوگو، درها هنوز باز است» —اظهاراتی که نتوانست عطش فروش را مهار کند.
شاخص ترس و طمع در مدار «ترس»
گزارش پلتفرم Glassnode نشان میدهد که نرخهای تأمین مالی در بازار مشتقه رمزارزها به پایینترین سطح از زمستان ۲۰۲۲ رسیده است و شاخص ترس و طمع بیتکوین وارد محدوده ترس شده است. این در حالی است که دادههای Santiment تأکید دارد سرنوشت مذاکرات تجاری واشنگتن–پکن تعیینکننده مسیر میانمدت بازار خواهد بود.
طبق دادههای Derive.xyz، معاملات اختیار (Option) در بیتکوین و اتر به شدت به سمت موقعیتهای محافظهکارانه حرکت کرده است. خرید گستردهی پوت در محدوده قیمتی ۹۵ تا ۱۱۵ هزار دلار برای سررسید ۳۱ اکتبر، نشان از انتظار فعالان برای ریزشهای بیشتر دارد. در مقابل، فروش اختیار خرید در نرخ ۱۲۵ هزار دلار گویای چرخش احساسات به سمت نزول است.
بهاینترتیب، بازار اختیار بهصراحت منعکسکنندهی نگرانی از امتداد اصلاح فعلی تا پایان سال بوده است.
از رکورد تا سقوط قیمتی در بازار رمزارزها
در معاملات سهشنبه، بیتکوین با افت ۳.۶۷ درصدی به ۱۱۱٬۰۱۴ دلار رسید و بخش بزرگی از رشد ابتدای ماه را از دست داد.
اتریوم نیز با کاهش ۶.۶۲ درصدی به ۳۹۶۳ دلار سقوط کرد. سایر رمزارزهای بزرگ همچون بایننس کوین (منفی ۷.۹۷ درصد)، سولانا (منفی ۷.۱۳ درصد)، ریپل (منفی ۵.۹۸ درصد) و پولکادات (منفی ۷.۱۳ درصد) همگی روزی کاملاً قرمز را پشت سر گذاشتند.
ارزش کل بازار رمزارزها اکنون در حدود ۳.۷۵ تریلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی که در شبانهروز گذشته نزدیک به چهار درصد کاهش یافته است. کارشناسان «SoSoValue» گزارش کردهاند که صندوقهای ETF اسپات اتریوم در ۱۳ اکتبر ۴۲۹ میلیون دلار خروج سرمایه را تجربه کردهاند و صندوقهای اسپات بیتکوین نیز ۳۲۷ میلیون دلار سرمایه از دست دادهاند—سومین روز متوالی از خروج نقدینگی.
نهنگهای سیاسی و شرطبندی بر سقوط
در سوی دیگر، یک سرمایهگذار کلان منتسب به حلقه نزدیک به ترامپ که پیش از سقوط هفته گذشته ۷۰۰ میلیون دلار موقعیت فروش بیتکوین و ۳۵۰ میلیون دلار موقعیت فروش اتریوم گرفته بود، بار دیگر معاملات خود را تا ۳۴۰ میلیون دلار دیگر افزایش داده است. این معاملهگر که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سود از ریزش پیشین کسب کرد، اکنون در انتظار اصلاح دوم بازار است.
تحلیلگران چه میگویند؟
«تد پیلوس»، تحلیلگر بازار کریپتو، افت امروز را واکنش مستقیم سرمایهگذاران به مواضع تند پکن دانست. او افزود: «بازار رمزارز همانند دماسنجی از ریسک جهانی عمل میکند؛ تا زمانیکه روابط چین و آمریکا پرتنش باقی بماند، احتمال بازگشت پایدار قیمتها پایین است».
بااینحال، برخی تحلیلگران همچون «نیک پاکرین» از Coin Bureau معتقدند که این اصلاح، میتواند «پاکسازی اهرمهای بیشازحد و نقطهی بازگشت» بازار باشد؛ مشابه سقوطهای گذشته که اغلب در ادامه به رالیهای صعودی منتهی شدهاند.
بر پایه دادههای TradingView، بیتکوین که در ششم اکتبر به رکورد تاریخی ۱۲۶ هزار دلار رسیده بود، حال بیش از ۱۲ درصد افت کرده و فاصله قابلتوجهی تا اوج خود دارد.
اگر سطح حمایتی ۱۱۰ هزار دلار حفظ شود، احتمال بازگشت تدریجی وجود دارد، اما شکست این مرز میتواند راه را برای افتی عمیقتر تا محدوده ۹۵ هزار دلار باز کند.
اکنون همه نگاهها متوجه کاخ سفید و پیامهای بعدی ترامپ در Truth Social است؛ جایی که ممکن است تنها یک پست دیگر، جهت بازار ۳.۷ تریلیون دلاری رمزارزها را دوباره زیر و رو کند.
