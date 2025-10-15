به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف روز چهارشنبه در جریان بازدید مسئولان شهرستان چگنی از اراضی آسیب‌دیده روستای سبزوار گفت: در پی خسارات گسترده سیل سال ۹۸ به اراضی کشاورزی روستای سبزوار، ستاد محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در اجرای طرح احیای این اراضی اعلام آمادگی کرده است.

بر اساس این گزارش، در جریان بازدید مسئولان شهرستان چگنی از مناطق آسیب‌دیده و بررسی میدانی مشکلات اهالی، تصمیم گرفته شد تا با انجام مطالعات کارشناسی دقیق و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط، عملیات احیا و بازسازی اراضی زراعی روستا آغاز شود.

این اقدام در راستای پاسخ به مطالبه مردمی و در جهت توسعه پایدار کشاورزی در منطقه صورت می‌گیرد.

در این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی شهرستان، از جمله اداره جهاد کشاورزی، بخشداری و دهیاری محلی با همکاری ستاد محرومیت‌زدایی ارتش، زمینه لازم برای رفع مشکلات و بازگرداندن زمین‌های کشاورزی به چرخه تولید را فراهم کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی نیز در حاشیه این بازدید با قدردانی از همکاری ارتش، اظهار داشت: مجموعه جهاد کشاورزی و کشاورزان ذی‌نفع، آمادگی کامل خود را برای اجرای طرح احیای اراضی اعلام کرده‌اند و امیدواریم با مشارکت مؤثر ستاد محرومیت‌زدایی ارتش، بخش قابل توجهی از زمین‌های از بین‌رفته در اثر سیل، مجدداً به بهره‌برداری برسد.

به گفته علی خادمی، اجرای این طرح ضمن افزایش تاب‌آوری روستا در برابر حوادث طبیعی، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه و تقویت امنیت غذایی شهرستان خواهد داشت.