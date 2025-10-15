به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین که با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و مدیرکل کتابخانههای عمومی استان برگزار شد، جمعی از نویسندگان، شاعران و فعالان حوزه کودک و نوجوان نیز حضور داشتند.
در این مراسم، مدیران کل دو مجموعه با نویسندگان کودک و نوجوان استان دیدار و گفتوگو کردند و بر ضرورت حمایت از تولید آثار بومی، توجه به فرهنگ و ادبیات محلی و تقویت پیوند میان نهادهای فرهنگی تأکید کردند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در این دیدار گفت: رونمایی از کتاب نیمهخوانی مادربزرگ، جلوهای از توجه به میراث فرهنگی و روایتهای بومی است که میتواند زمینهساز شناخت بهتر هویت محلی در میان کودکان و نوجوانان شود.
این برنامه در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، حمایت از نویسندگان بومی و گسترش فعالیتهای فرهنگی مرتبط با هفته ملی کودک برگزار شد.
