جشن باشکوه هفته ملی کودک در صحنه با حضور ۳۰۰ کودک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه، در ادامه برنامههای هفته ملی کودک، جشن باشکوهی با حضور بیش از ۳۰۰ کودک در مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره یک شهرستان صحنه برگزار شد.
این رویداد فرهنگی با هدف تقویت روحیه نشاط، خلاقیت و همدلی در میان کودکان و در راستای شعار ملی امسال با عنوان «کودکان، حال خوش زندگی» برگزار گردید و فضایی شاد و پرانرژی را برای کودکان این شهرستان رقم زد.
در این جشن برنامههای متنوعی از جمله اجرای موسیقی، بازیهای گروهی، نمایش عروسکی، قصهگویی و کارگاههای هنری برگزار شد که با استقبال گسترده کودکان و خانوادهها همراه بود.
برگزاری این مراسم با همکاری اداره بهداشت، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز مدارس دبستان پسرانه میثم و غیرانتفاعی فروغ صحنه انجام شد.
مسئولان برگزارکننده این جشن هدف اصلی آن را ترویج ارزشهای فرهنگی، ایجاد حس تعلق اجتماعی و فراهم کردن فرصتی برای بروز استعدادهای کودکان عنوان کردند.
جشن هفته ملی کودک در صحنه در حالی برگزار شد که فضای مملو از شور و لبخند کودکان، پیام روشنی از امید و پویایی نسل آینده این شهرستان را به همراه داشت.
