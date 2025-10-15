نشست نویسندگان و فعالان حوزه کتاب کودک و نوجوان استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر راهب در نشست نویسندگان و فعالان حوزه کتاب کودک و نوجوان استان بوشهر با عنوان «کودکان، حال خوش زندگی» ضمن تبریک هفته ملی کودک، اظهار کرد: خوشحالم که نشستهای مرتبط با نویسندگان کودک و نوجوان در استان فعال است و این جمعها میتواند به غنای فرهنگی جامعه کمک کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر افزود: یکی از برنامههای مهم ما در کتابخانههای عمومی، بازطراحی و بهروزرسانی بخشهای کودک و نوجوان است؛ زیرا تغییر در فضای فیزیکی و محتوایی کتابخانهها باعث افزایش جذابیت برای کودکان و نوجوانان و در نتیجه، ارتقای سطح مطالعه در میان خانوادهها میشود.
وی گفت: هدف ما این است که کودک با ورود به کتابخانه، احساس تعلق و امنیت کند و در کنار مطالعه، تجربههای تازهای از کشف، بازی و یادگیری داشته باشد.
لزوم تولید آثار ارزشمند، الهامبخش و متناسب با نیازهای نسل امروز
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز گفت: هفته ملی کودک فرصتی است تا بار دیگر بر اهمیت نقش کودک در ساختن آیندهای روشن تأکید کنیم. ما با همکاری شما نویسندگان و مربیان میتوانیم نسلی توانمند، امیدوار و خلاق پرورش دهیم.
سمیه رسولی افزود: خوشبختانه تعداد نویسندگان کودک و نوجوان در استان بوشهر قابل توجه است، اما هنوز در تولید آثار باکیفیت جای کار بسیاری داریم.
وی بیان کرد: از شما نویسندگان عزیز میخواهم تا با مطالعه و نقد مستمر آثار، مسیر رشد و تعالی ادبیات کودک در استان را هموار کنید. هدف ما باید تولید آثار ارزشمند، الهامبخش و متناسب با نیازهای نسل امروز باشد.
در ادامه نشست، نویسندگان و فعالان حوزه کتاب کودک و نوجوان استان به بیان نکته نظرات خود پرداختند و سپس طی آئینی از کتاب «نیمهخوانی مادربزرگ» نوشتهی فرح راوردشیری، نویسنده بوشهری حوزه کودک و نوجوان، رونمایی شد.
نظر شما