مسلمی: تولید کاغذ بریل ویژه نابینایان در مازندران آغاز شد

محمد مسلمی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کاغذ بریل ویژه نابینایان به طور رسمی در استان مازندران آغاز شده است و این اقدام مهم با همکاری شرکت چوب و کاغذ مازندران اجرایی شده است و نقطه عطفی در تأمین منابع آموزشی و فرهنگی نابینایان استان به شمار میرود.
مسلمی با اشاره به مشکلات دیرینه نابینایان در حوزه دسترسی به کتابها و منابع آموزشی بریل گفت: یکی از بزرگترین چالشها در سالهای گذشته کمبود کاغذ بریل بوده است که موجب محدودیت در چاپ و توزیع کتابهای مناسب نابینایان شده است.
وی افزود: با آغاز تولید کاغذ بریل در استان مازندران، این کمبودها به سرعت رفع خواهد شد و نابینایان میتوانند به منابع آموزشی گستردهتری دسترسی پیدا کنند.
مسلمی همچنین به محدودیتهای موجود در دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و بیان داشت: کمتر از ۵۰ درصد از این دستگاهها اقدامات لازم برای مناسبسازی فضاها و خدمات برای معلولان را انجام دادهاند.
وی تاکید کرد: این موضوع نشاندهنده ضعف در اجرای قوانین و دستورالعملهای مربوط به حقوق معلولان است و نیازمند توجه و پیگیری بیشتر مسئولان است.
مسلمی خواستار حضور مشاوران معلول در کنار مدیران شهری و دستگاههای اجرایی شد تا مشکلات و نیازهای نابینایان و سایر معلولان بهتر شناسایی و رفع شود.
وی اعلام کرد: انجمن نابینایان استان آمادگی کامل دارد تا با شماره تلفن دفتر مرکزی جامعه نابینایان، پاسخگوی سوالات و درخواستهای شهروندان باشد و حمایتهای لازم را ارائه دهد.
رئیس انجمن نابینایان مازندران همچنین از حمایت خیرین و کمکهای مالی یاد کرد که به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و باعث تأمین دستگاههای چاپ بریل شده است
وی افزود: این سرمایهگذاریها باعث افزایش تولید کتابهای بریل شده و کمک بزرگی به ارتقای آموزش و فرهنگ نابینایان در استان کرده است.
مسلمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات و همراهی مسئولان و جامعه، دیگر هیچ گونه کمبود کتاب و منابع آموزشی بریل در استان مازندران وجود نداشته باشد و نابینایان بتوانند به راحتی از حق آموزش و فعالیتهای فرهنگی بهرهمند شوند.
نظر شما