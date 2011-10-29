تجلیل از انجمنهای اولیا و مربیان برتر شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح شنبه با حضور مدیر آموزش و پرورش شهریار، مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهریار برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهریار ضمن تقدیر و تشکر از انجمنها فعال مدارس افزود: انجمن اولیا و مربیان تجلی همکاری و تعامل بین آموزش و پرورش و خانوادهاست و ارتباط و هماهنگی این دو نهاد اصلی باعث پیشبرد برنامه های آموزشی و تربیتی می شود.

حکمعلی نجفی ادامه داد: مدیران مدارس و اعضای انجمن باید به کلاسهای آموزش خانواده رونق بیشتری دهند و با دعوت از استادان با تجربه و طرح موضوعات کاربردی در مسائل آموزشی و تربیتی، موجب ایجاد انگیزه در اولیا جهت شرکت در این کلاسها شوند.

در ادامه مراسم مسئول انجمن اولیاو مربیان اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با تاکید بر اهمیت حضور فعال اولیا در مدارس اظهار داشت: از برنامه های مهم وزارت آموزش و پرورش ایجاد زمینه های لازم جهت حضور فعال تر اولیا در اداره مدارس است.

محمد علی دشتی پور افزود: اولیا باید همیار و کمک حال مدیران و مسئولان مدارس باشند و در اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی و همچنین حل مشکلات مدارس نقش اساسی داشته باشند.

در پایان این مراسم از انجمنهای برتر کشوری، استانی و منطقه ای این شهرستان با اهداء هدایای تقدیر و تشکر به عمل آمد.

