  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

موسوی: پویایی جامعه امروز در گرو سلامت و نشاط اجتماعی است

موسوی: پویایی جامعه امروز در گرو سلامت و نشاط اجتماعی است

اردبیل-مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: توجه به سلامت و نشاط اجتماعی از ملزومات جامعه امروز است و پویایی جامعه در گرو تحقق این دو مؤلفه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی صبح پنج‌شنبه در جشنواره فرهنگی و ورزشی به‌مناسبت روز پارالمپیک که با حضور جمعی از دانش‌آموزان دارای نیاز ویژه در مجموعه ورزشی تختی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: توجه به سلامت و نشاط اجتماعی از ملزومات جامعه امروز است و پویایی جامعه در گرو تحقق این دو مؤلفه قرار دارد.

وی افزود: مدارس استثنایی استان نیازمند توجه ویژه هستند و این توجه نباید محدود به یک هفته خاص شود بلکه باید به‌صورت مستمر و در طول سال برنامه‌ریزی لازم انجام گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم در ارتقای شاخص‌های سلامت و نشاط اجتماعی، افزود: تحقق جامعه‌ای پویا و بانشاط نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها در حمایت از اقشار خاص، از جمله دانش‌آموزان دارای نیاز ویژه است.

کد خبر 6624030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها