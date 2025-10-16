موسوی: پویایی جامعه امروز در گرو سلامت و نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی صبح پنج‌شنبه در جشنواره فرهنگی و ورزشی به‌مناسبت روز پارالمپیک که با حضور جمعی از دانش‌آموزان دارای نیاز ویژه در مجموعه ورزشی تختی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: توجه به سلامت و نشاط اجتماعی از ملزومات جامعه امروز است و پویایی جامعه در گرو تحقق این دو مؤلفه قرار دارد.

وی افزود: مدارس استثنایی استان نیازمند توجه ویژه هستند و این توجه نباید محدود به یک هفته خاص شود بلکه باید به‌صورت مستمر و در طول سال برنامه‌ریزی لازم انجام گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم در ارتقای شاخص‌های سلامت و نشاط اجتماعی، افزود: تحقق جامعه‌ای پویا و بانشاط نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها در حمایت از اقشار خاص، از جمله دانش‌آموزان دارای نیاز ویژه است.