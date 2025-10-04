موسوی: پرورش نسل جوان در کنار تکریم اولیا مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی صبح شنبه در دیدار با سالمندان تعدادی از مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان که بهمناسبت هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان برگزار شد، اظهار کرد: برای پیشگیری از ایجاد شکاف نسلی، نیازمند برنامهریزی، هدفگذاری، فرهنگسازی و حمایتهای ویژه هستیم.
وی افزود:تعاملات درون خانواده تغییر یافته و لازم است در کنار آموزش نسل جدید، به پرورش و بهویژه تکریم اولیا و سالمندان توجه شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل ضمن تبریک هفته سالمندان و با اشاره به شعار «حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محلهمحور»، بر لزوم توجه جدی به کرامت و کیفیت زندگی این قشر تأکید کرد.
گفتنی است در این دیدار تعدادی از سالمندان به بیان مشکلات خود پرداختند و در پایان نیز از کارکنان مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان تجلیل و از نمایشگاه آثار و توانمندیهای سالمندان بازدید شد.
