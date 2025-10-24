به گزارش خبرنگار مهر، سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم ظهر جمعه در دیدار فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزیده مسابقات جهانی و آسیایی با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: از نگاه عالمانه و هدایت‌گر نماینده ولی‌فقیه در استان نسبت به مسائل تعلیم و تربیت قدردانی می‌کنم؛ چرا که حضور و حمایت‌های ایشان همواره موجب دلگرمی فرهنگیان و پیشرفت آموزش و پرورش استان بوده است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان دستگاه تعلیم و تربیت، افزود: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و مندرجات سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش بر تربیت متوازن و تمام‌ساحتی دانش‌آموزان تأکید دارد، تربیتی که تمامی ابعاد اعتقادی، اخلاقی، عبادی، فناورانه، زیستی، بدنی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نقش ورزش در سبک زندگی سالم را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ورزش دانش‌آموزی علاوه بر افزایش سلامت جسمی، تأثیر قابل توجهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان، و تقویت روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری دارد؛ از این رو ایجاد نشاط و سلامت در میان دانش‌آموزان از برنامه‌های محوری آموزش و پرورش استان اردبیل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌ها برای توسعه فضاهای ورزشی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه و تأکید دولت چهاردهم، افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان هدف‌گذاری شده است. در حال حاضر میانگین سرانه ورزشی کشور ۳۸ صدم مترمربع و در اردبیل ۳۳ صدم مترمربع است؛ تلاش داریم این شاخص تا پایان برنامه هفتم توسعه به یک مترمربع برای هر دانش‌آموز برسد.

رشیدی آل هاشم با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون عملیات احداث یا تکمیل ۴۰ زمین چمن مصنوعی در استان آغاز شده است، ادامه داد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان و با مشارکت خیرین و مردم در حال اجراست که حدود ۱۸ میلیارد تومان از آن توسط خیرین ورزشی تأمین شده است.

وی در پایان، با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان اردبیلی در میادین ملی و بین‌المللی، بیان کرد: این افتخارات، نشان از ظرفیت بالای جوانان استان در کنار دستاوردهای علمی و اخلاقی دارد و دانش‌آموزان اردبیلی توانسته‌اند الگویی شایسته برای نسل آینده کشور باشند. امید است با حمایت مسئولان و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان، این مسیر افتخارآفرین ادامه یابد.