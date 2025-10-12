ماریا موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نشستی مشترک با حضور معاونان و کارشناسان سازمان اجتماعی کشور، طرحهای ارائهشده از سوی استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ارزیابیها نشان داد که شاخصهای اجتماعی استان در سهماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بهبود یافته است.
وی افزود: این دستاورد حاصل سیاستگذاری هدفمند، تعامل مؤثر بیندستگاهی، مشارکت مردمی و فعالیتهای مؤثر سازمانهای مردمنهاد است که در نهایت موجب ارتقای رتبه استان در حوزه آسیبهای اجتماعی شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل همچنین با تأکید بر ادامه روند مثبت در حوزه کاهش آسیبها، گفت: حمایت از طرحهای پیشگیرانه، آموزشهای اجتماعی، توانمندسازی خانوادهها و تقویت زیرساختهای فرهنگی در مناطق آسیبپذیر از جمله اولویتهای برنامهریزیشده برای ماههای آینده خواهد بود.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند تداوم همکاری نهادهای اجرایی، رسانهها، نخبگان و فعالان اجتماعی است تا بتوان با نگاه علمی و مشارکتی، مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی را هموارتر کرد.
نظر شما