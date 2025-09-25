موسوی: مجوز و پروانه فعالیت برای ۶ سمن در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا موسوی اظهار کرد: با توجه به همت و اراده دولت چهاردهم برای سپردن امور مردم به خود آنها و مشارکت آنها در مدیریت جامعه، مجوز و پروانه فعالیت برای ۶ سازمان مردمنهاد صادر شد
وی گفت: توجه به سازمانهای مردمنهاد جزو اولویتهای حوزه اجتماعی است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل افزود: در همین راستا، مجوز پروانه فعالیت تأسیس شعبه استانی مجمع خیرین یاریگران زندگی، تمدید پروانه فعالیت نمایندگی رشد دانشآموزان مناطق محروم (مردم)، تمدید پروانه فعالیت نمایندگی خانه تعاونگران ایرانی، صدور پروانه فعالیت مؤسسه مسیر روشن سعادت زندگی، صدور پروانه فعالیت مؤسسه نیکاندیشان آرامش زندگی آرتاویل و تمدید پروانه فعالیت بنیاد بیماری سیآف ایرانتز، صادر شد.
