صدور هشدار هواشناسی؛ ورود دو سامانه بارشی جدید به ۱۳ استان کشور

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: امروز (یکشنبه، ۲۷ مهر) در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت همراه با بارش پراکنده و خفیف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر، در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان و برخی نقاط استان هرمزگان، وقوع رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گاهی گردوخاک انتظار می‌رود.

ضیائیان اظهار کرد: در روزهای سه‌شنبه (۲۹ مهر) و چهارشنبه (۳۰ مهر) نیز دوباره در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و برخی مناطق آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، احتمال بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۷ مهر) صاف و همراه با غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق خواهد داشت. کمینه دمای پایتخت ۱۵ و بیشینه آن ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

صدور هشدار نارنجی؛ رگبار، تگرگ و طغیان رودخانه‌ها در ۲ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی کشور با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی اظهار کرد: در پی تقویت ناپایداری‌های همرفتی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل امشب، احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقت، خیزش گردوخاک، احتمال تگرگ و کاهش نسبی دما در جنوب غرب کرمان و شمال هرمزگان وجود دارد.

وی افزود: در این شرایط، مخاطراتی نظیر طغیان رودخانه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری‌شدن روان آب، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تأکید کرد: به شهروندان، عشایر و دامداران توصیه می‌شود از برپایی چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها خودداری کنند. همچنین لازم است در فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی احتیاط شود، دهانه پل‌ها و آب‌روها پاک‌سازی گردد و از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل شود.

وی یادآور شد: در شرایط ناپایدار کنونی باید از سم‌پاشی و محلول‌پاشی باغات و مزارع پرهیز شود و دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز در آماده‌باش کامل قرار گیرند. کشاورزان نیز لازم است برای جلوگیری از خسارت، برداشت محصولات را تسریع و آنها را به مکان‌های مسقف منتقل کنند.

صدور هشدار زرد؛ رگبار و رعدوبرق در ۱۱ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی با اشاره به هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی گفت: فعالیت دو سامانه جوی در کشور پیش‌بینی می‌شود که شامل یک سامانه بارشی در شمال و سامانه ناپایداری‌های محلی در جنوب کشور است.

وی بیان کرد: این سامانه‌ها موجب وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، خیزش گردوخاک، احتمال تگرگ و کاهش نسبی دما خواهند شد.

ضیائیان ادامه داد: امروز (۲۷ مهر) در ارتفاعات و دامنه‌های هرمزگان، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و مرکز و جنوب کرمان، فردا (دوشنبه، ۲۸ مهر) در جنوب و مرکز و جنوب غرب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و شمال غرب آذربایجان غربی، روز سه‌شنبه (۲۹ مهر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و شمال کردستان و در روز چهارشنبه (۳۰ مهر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال کردستان، شمال زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات زنجان بارش، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: باتوجه‌به تداوم فعالیت این سامانه‌ها در بخش‌های شمالی و جنوبی کشور، لازم است، کشاورزان هشدارهای صادره را جدی بگیرند تا از بروز خسارات محصولات جلوگیری شود.