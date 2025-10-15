به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۴) هوای خراسان رضوی بهصورت غیرمعمول آلوده است و شرایط نامناسبی را تجربه میکند.
وی افزود: شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای صالحآباد، خواف و تایباد به عدد بحرانی ۵۰۰ رسیده که بالاترین میزان آلودگی در این مناطق طیسالهای اخیر است. در مشهد نیز شاخص آلودگی هوا عدد ۱۶۹ را نشان میدهد. این شرایط با شدت و ضعف تا پایان هفته ادامه خواهدداشت.
آلودگی هوا در شرق کشور و سیستان و بلوچستان
اصغری ادامه داد: در نیمه شرقی خراسان شمالی نیز شرایط جوی مشابه اما با شدت کمتر حاکم است. همچنین در شمال سیستان و بلوچستان، وزش باد شدید باعث ایجاد گرد و خاک شده و کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: در خوزستان نیز بهویژه در نواحی مرکزی، جنوبغرب و جنوب این استان، هوای آلوده گزارش شده است. شهروندان این مناطقباید برای کاهش تأثیرات منفی آلودگی هوا احتیاط کنند.
هشدار بارشهای سیلآسا در گیلان و مازندران
این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت بارشها نیز هشدار داد و گفت: امروز در گیلان و غرب مازندران بارندگی پیشبینی میشود که شدتبارشها در حدی است که هشدار زرد صادر شده است.
وی یادآور شد: فردا (پنجشنبه، ۲۴ مهر) و روز جمعه (۲۵ مهر) احتمال ارتقای این هشدار به سطح نارنجی در گیلان وجود دارد. این شرایطمیتواند منجر به آبگرفتگی معابر و در مناطق مرتفع و دامنهها خطر سیل را به دنبال داشته باشد.
توصیه به کشاورزان گیلانی
اصغری در پایان با اشاره به کشاورزان گیلانی توصیه کرد: با توجه به پیشبینی بارشهای شدید، در برداشت برگ سبز چای و مدیریت زهکشی مزارع تسریع کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
نظر شما