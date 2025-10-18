به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی گفت: امروز (شنبه ۲۶ مهر)، در جنوب غرب کرمان از جمله عنبرآباد، کهنوج، فاریاب و جیرفت، مردم باید خود را برای رگبارهای سیلآسا و احتمال افزایش دبی رودخانههای فصلی آماده کنند.
وی افزود: بر اساس نقشههای پیشبینی، در شبانهروز آینده بارشها در گیلان، مرکز و شمال اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی و مازندران ادامه خواهد داشت. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش با ثبت ۲۵ میلیمتر در آستارا به ثبت رسید.
اصغری بیان کرد: با وجود روند بهبود کیفیت هوا در خراسان رضوی، شاخص آلودگی در تقیآباد مشهد هماکنون ۱۴۴ است. همچنین در اصفهان، مناطقی مانند کردآباد و سپاهان شاخص آلودگی ۱۵۰ را رد کرده است. در تهران به طور متوسط شاخص کیفیت هوا هماکنون ۹۸ است. ایلام و خوزستان نیز امروز و فردا با هوای ناسالم مواجه خواهند بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، در مقایسه با میانگین بلندمدت، هفته گذشته در شمال غرب، ارتفاعات البرز، شمال شرق و ارتفاعات زاگرس از جمله کهگیلویه و بویراحمد، شمال استان فارس، همدان و کردستان، احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد، توصیه میکنیم محصولات قابل برداشت چیده و به انبارهای مسقف منتقل شوند.
