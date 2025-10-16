۱۰ نفر پس از آتش گرفتن یک تانکر نفت در اندونزی کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در پی آتشسوزی در یک تانکر نفت در حال تعمیر در یک کارخانه کشتیسازی در جزیره باتام در جزایر ریائو اندونزی، ۱۰ نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.
قربانیان تکنسینهایی بودند که در تانکر فدرال ۲ در کارخانه کشتیسازی PT ASL اندونزی در منطقه باتوجی کار میکردند.
رادن بیمو دوی لامبانگ، رئیس پلیس باتوجی، روز پنجشنبه گفت که آتشسوزی حدود ساعت ۴ صبح به وقت محلی آغاز شد و افزود که حادثه مشابهی در ماه ژوئن در همان کشتی رخ داده و چهار کارگر کشته شدند.
مقامات تحقیقاتی را در مورد علت آتشسوزی آغاز کردهاند.
