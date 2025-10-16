  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

۱۰ نفر پس از آتش گرفتن یک تانکر نفت در اندونزی کشته شدند

۱۰ نفر پس از آتش گرفتن یک تانکر نفت در اندونزی کشته شدند

در پی آتش‌سوزی در یک تانکر نفت در حال تعمیر در یک کارخانه کشتی‌سازی در جزیره باتام در جزایر ریائو اندونزی، ۱۰ نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در پی آتش‌سوزی در یک تانکر نفت در حال تعمیر در یک کارخانه کشتی‌سازی در جزیره باتام در جزایر ریائو اندونزی، ۱۰ نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.

قربانیان تکنسین‌هایی بودند که در تانکر فدرال ۲ در کارخانه کشتی‌سازی PT ASL اندونزی در منطقه باتوجی کار می‌کردند.

رادن بیمو دوی لامبانگ، رئیس پلیس باتوجی، روز پنجشنبه گفت که آتش‌سوزی حدود ساعت ۴ صبح به وقت محلی آغاز شد و افزود که حادثه مشابهی در ماه ژوئن در همان کشتی رخ داده و چهار کارگر کشته شدند.

مقامات تحقیقاتی را در مورد علت آتش‌سوزی آغاز کرده‌اند.

کد خبر 6624185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها