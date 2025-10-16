دستگیری دو سارق سیم و کابل برق در کرمانشاه توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: شب گذشته مأموران کلانتری ۱۸ کرمانشاه هنگام گشتزنی در یکی از خیابانهای حوزه استحفاظی، دو مرد جوان را در حال سوزاندن کابل برق مشاهده کردند.
وی افزود: با توجه به وقوع سرقتهای اخیر سیم و کابل برق در این محدوده، مأموران بلافاصله وارد عمل شدند و متهمان که قصد فرار داشتند را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای انجامشده به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت سیم و کابل برق در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۸ اعتراف کردند.
یاری خاطرنشان کرد: در این رابطه پروندهای تشکیل و متهمان برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
نظر شما