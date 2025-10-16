  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

دستگیری دو سارق سیم و کابل برق در کرمانشاه توسط پلیس

دستگیری دو سارق سیم و کابل برق در کرمانشاه توسط پلیس

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری دو سارق سیم و کابل برق توسط مأموران کلانتری ۱۸ این شهر در حین ارتکاب جرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: شب گذشته مأموران کلانتری ۱۸ کرمانشاه هنگام گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های حوزه استحفاظی، دو مرد جوان را در حال سوزاندن کابل برق مشاهده کردند.

وی افزود: با توجه به وقوع سرقت‌های اخیر سیم و کابل برق در این محدوده، مأموران بلافاصله وارد عمل شدند و متهمان که قصد فرار داشتند را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت سیم و کابل برق در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۸ اعتراف کردند.

یاری خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و متهمان برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6624244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها