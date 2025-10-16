به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: روز گذشته با تلاش و هوشیاری مأموران کلانتریهای ۱۱ و ۱۴ کرمانشاه و در دو عملیات جداگانه، دو سارق حرفهای محتویات داخل خودرو شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان در بازجوییهای اولیه به ارتکاب ۱۹ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در حوزه استحفاظی کلانتریهای یادشده اعتراف کردند و با پیگیریهای انجامشده، تمامی مالباختگان شناسایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
نظر شما