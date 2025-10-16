به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان الیگودرز حین انجام عملیات گشت و پایش شبانه و مراقبت از عرصههای جنگلی چندین باب بشکه زغالگیری غیرمجاز را در حوالی «شولآباد» بخش «زز و ماهرو» از شهرستان الیگودرز کشف و امحا کردند.
تاکنون چندین باب کوره تولید زغال در این شهرستان امحا شده است.
متخلفان به طور شبانه با قطع درختان جنگلی از جمله بلوط و انتقال آن به کورههای ذغالی موجب تخریب جنگلها میشوند.
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان الیگودرز ضمن هشدار جدی به متجاوزان و قاچاقچیان زغال در عرصههای منابع طبیعی اعلام میدارد: بر اساس مواد ۴۹ و ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و مصوبات قانونی دیگر، هرگونه تخریب در اراضی ملی بهویژه احداث کوره، تهیه چوب، هیزم، زغال جنگلی، بریدن و ریشهکنکردن درختان، نهالها و دیگر تودههای جنگلی در اراضی ملی ممنوع بوده و متخلف علاوه بر پرداخت جریمه به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
