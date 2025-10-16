  1. استانها
داورنیا: انتخابات نظام پزشکی اردبیل به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان اردبیل به صورت الکترونیکی ۲۵ مهر ماه همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد داورنیا عصر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان اردبیل اظهار کرد: این انتخابات برای اولین بار به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌های کشوری در دانشکده بهداشت و دانشکده دندان‌پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت این انتخابات افزود: هیئت‌های اجرایی و نظارت با تلاش فراوان شرایطی را فراهم کرده‌اند تا انتخابات به‌صورت کاملاً آزاد، رقابتی سالم و مطابق با ارزش‌های مردم‌سالاری برگزار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: انتخاب اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که این افراد باید متخصص، مورد اعتماد و عدالت‌محور باشند تا بتوانند مشکلات صنفی پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان به ویژه پزشکان جوان را پیگیری کنند و همچنین در مواجهه با انتظارات مردم و مسائل قانونی، نقش مؤثری ایفا کنند.

داورنیا همچنین درباره تأیید صلاحیت کاندیداها افزود: اکثر کاندیداها بدون مشکل تأیید صلاحیت شده‌اند و تنها چند مورد به دلیل نقص مدارک یا مسائل فنی تأیید نشدند.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام نتایج انتخابات گفت: با توجه به برگزاری الکترونیکی انتخابات، تلاش می‌کنیم نتیجه را همان روز از طریق سامانه‌های مربوطه اعلام کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: در این دوره از انتخابات، رقابت‌ها با استقبال بالای جامعه پزشکی، به شکلی سالم، عادلانه و بدون مشکل برگزار گردد.

