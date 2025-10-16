به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد داورنیا عصر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان اردبیل اظهار کرد: این انتخابات برای اولین بار به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌های کشوری در دانشکده بهداشت و دانشکده دندان‌پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت این انتخابات افزود: هیئت‌های اجرایی و نظارت با تلاش فراوان شرایطی را فراهم کرده‌اند تا انتخابات به‌صورت کاملاً آزاد، رقابتی سالم و مطابق با ارزش‌های مردم‌سالاری برگزار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: انتخاب اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که این افراد باید متخصص، مورد اعتماد و عدالت‌محور باشند تا بتوانند مشکلات صنفی پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان به ویژه پزشکان جوان را پیگیری کنند و همچنین در مواجهه با انتظارات مردم و مسائل قانونی، نقش مؤثری ایفا کنند.

داورنیا همچنین درباره تأیید صلاحیت کاندیداها افزود: اکثر کاندیداها بدون مشکل تأیید صلاحیت شده‌اند و تنها چند مورد به دلیل نقص مدارک یا مسائل فنی تأیید نشدند.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام نتایج انتخابات گفت: با توجه به برگزاری الکترونیکی انتخابات، تلاش می‌کنیم نتیجه را همان روز از طریق سامانه‌های مربوطه اعلام کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: در این دوره از انتخابات، رقابت‌ها با استقبال بالای جامعه پزشکی، به شکلی سالم، عادلانه و بدون مشکل برگزار گردد.