بهزاد داورنیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نیاز جدی سیستم سلامت برای ارتباط مؤثر با عموم مردم، بهویژه در فضای مجازی، تصمیم گرفتیم بستری رسانهای در قالب تلویزیون اینترنتی مجازی راهاندازی کنیم تا بتوانیم بهصورت مستقیم و تخصصی، اطلاعات مهم حوزه سلامت را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افزود: در استان اردبیل، مانند بسیاری از نقاط کشور، بیماریهای قلبیعروقی، سرطانها و سوانح و تصادفات سه عامل اصلی مرگومیر هستند. بر همین اساس، یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری، آگاهیرسانی و افزایش سواد سلامت عمومی، بهرهگیری از ابزارهای رسانهای نوین است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در این تلویزیون اینترنتی، اطلاعات مرتبط با پیشگیری از بیماریها، غربالگری سرطانها، راهکارهای کاهش سوانح و آموزشهای سلامت فردی و اجتماعی توسط پزشکان عمومی، متخصصان و کارشناسان بهداشت ارائه خواهد شد.
داورنیا همچنین به برخی تهدیدهای بهداشتی خاص استان از جمله تب مالت، هاری، سگگزیدگی، بیماریهای عفونی محلی در پارسآباد و مشکینشهر اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی درباره نحوه پیشگیری، مراقبت تغذیهای و بهداشت فردی از جمله محورهای تولید محتوای این تلویزیون خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در موفقیت این طرح، ادامه داد: نخستین برنامه این تلویزیون اینترنتی روز گذشته آغاز شد و امیدواریم با همکاری کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت، این بستر بتواند به مطالبه عمومی در زمینه ارتقای فرهنگ سلامت پاسخ دهد.
نظر شما