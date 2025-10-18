به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران در مراسم بیستمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه که صبح شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: هدفگذاری اصلی در برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی است که بخش عمده آن بر دوش بهرهوری قرار دارد.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی افزود: اگر واقعاً به این سیاستها باور داریم، باید در تمامی حوزهها به آن عمل کنیم، چرا که بهرهوری زیربنای رشد پایدار کشور است.
اولیا با بیان اینکه رشد بهرهوری کشور در سال گذشته حدود یکدهم درصد بوده است، گفت: با وجود محدودیتهای بودجهای، همچنان انتظار میرود دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق، سهم خود را در ارتقای بهرهوری ایفا کنند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، دو محور مهم در ارتباط با بهرهوری دیده شده است؛ یکی در حوزه نظام اعتبار بهرهوری و دیگری در زمینه پایش بهرهوری کارکنان دولت و سنجش خدمات کلیدی. همچنین استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان به عنوان یکی از بازوان اصلی تحقق بهرهوری مورد تأکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: بهرهوری دولت نه تنها به بهبود عملکرد دستگاههای دولتی منجر میشود، بلکه بر کل اقتصاد کشور و بخش خصوصی نیز تأثیرگذار است، از این رو نقش مدیران در تحقق این هدف بسیار کلیدی است.
اولیا با اشاره به لزوم اصلاح ساختارها و برنامهریزی دقیق در استانها اظهار کرد: هر استان باید متناسب با مزیتها و ظرفیتهای خود، برنامه بهرهوری ویژهای تدوین کند و صرفاً به گردآوری برنامههای دستگاهها بسنده نشود.
وی افزود: استان کرمانشاه با وجود ظرفیتهای قابلتوجه در حوزه کشاورزی، صنعت و انرژی، میتواند الگوی موفقی در ارتقای بهرهوری باشد. در عین حال باید با تمرکز بر اولویتهایی مانند مدیریت تنش آبی، افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی و بهبود زیرساختهای صنعتی حرکت کند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به ضرورت مشارکت تمامی بخشها در تحقق اهداف بهرهوری خاطرنشان کرد: این مسیر تنها با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای سیاستگذار و مجموعه مدیران استان محقق خواهد شد.
اولیا در پایان گفت: انتظار داریم استان کرمانشاه با تداوم فعالیتهای علمی و اجرایی در حوزه بهرهوری، در آینده نزدیک به عنوان یکی از استانهای پیشرو کشور معرفی شود و در سطح ملی نیز نقشی تأثیرگذار ایفا کند.
