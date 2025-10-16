دیدار وزیر امور خارجه موزامبیک با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ماریا مانوئلا دو سانتوس لوکاس، وزیر امور خارجه موزامبیک، عصر پنج‌شنبه در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در کامپالا با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار دو وزیر راجع به روابط دوجانبه ایران-موزامبیک و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل تظر کردند. دو وزیر آمادگی متقابل کشورهای متبوع خود را برای تقویت تماس‌ها در سطوح مختلف جهت گسترش همکاری‌ها اعلام کردند.

طرفین همچنین در خصوص موضوعات دستور کار جنبش عدم تعهد به‌ویژه ضرورت همکاری و همبستگی بین کشورهای جنوب برای مواجهه مؤثر با یکجانبه‌گرایی و نقض‌های مکرر حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، و نیز موضوع فلسطین اشغالی گفتگو و تبادل نظر کردند.