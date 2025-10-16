دیدار نماینده فلسطین با وزیر امور خارجه کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ریاض منصور رئیس هیأت نمایندگی فلسطین در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد، در حاشیه اجلاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای مشارکت در این اجلاس در کامپالا به سر میبرد، دیدار کرد.
وزیر امور خارجه با تجلیل از مقاومت، صبر و پایداری اسطورهای مردم غزه در برابر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، که رژیم اشغالگر و حامیانش را وادار به پذیرش آتشبس کرد، بر ضرورت تلاش همهجانبه بینالمللی برای پایاندادن به بیکیفرمانی رژیم اشغالگر تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اجماع بیسابقه جهانی، از جمله در بین جنبش عدم تعهد، در حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه بینالمللی برای اطمینان از پایان نسلکشی و جلوگیری از نقض عهد از سوی رژیم اشغالگر را خاطرنشان کرد.
ریاض منصور نیز ضمن قدردانی از حمایتهای ایران و دیگر کشورهای اسلامی و عدم تعهد از مبارزات ملت فلسطین برای احقاق حقوق مشروع خود، وزیر امور خارجه کشورمان را در جریان آخرین وضعیت در غزه و کرانه باختری قرار داد.
