به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت متا در ایمیلی اعلام کرده است که اپلیکیشن دسکتاپ مسنجر در تاریخ ۱۵ دسامبر سال جاری میلادی به‌طور کامل تعطیل می‌شود. پس از این تاریخ، ساده‌ترین راه برای دسترسی به سرویس‌های پیام‌رسان این شرکت، استفاده از اپلیکیشن موبایل فیس‌بوک یا وب‌سایت‌های فیس‌بوک و مسنجر خواهد بود.

متا توضیحی درباره دلیل توقف فعالیت نسخه دسکتاپ مسنجر ارائه نکرده است، اما در مقاله پشتیبانی رسمی خود اعلام کرده که کاربران پیش از این تغییر، اعلان (نوتیفیکیشن) دریافت خواهند کرد و پس از تاریخ یادشده، دسترسی آن‌ها به اپلیکیشن مسدود می‌شود.

این شرکت در سال ۲۰۱۴ میلادی مسنجر را از فیس‌بوک جدا کرد تا تجربه‌ای متمرکز بر پیام‌رسانی مستقل از سایر قابلیت‌های شبکه اجتماعی خود فراهم کند. متا بعدها تلاش کرد مسنجر و بخش پیام‌های مستقیم اینستاگرام را در یک پلتفرم ارتباطی واحد ادغام کند، اما در سال ۲۰۲۳ این طرح را کنار گذاشت.

به نظر می‌رسد تصمیم اخیر برای کنار گذاشتن نسخه‌های دسکتاپ، نشان‌دهنده این واقعیت باشد که اکثر کاربران ترجیح می‌دهند از برنامه‌های موبایل یا نسخه وب برای ارتباط استفاده کنند.