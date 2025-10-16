جزئیات گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره توافق تبادل اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی درباره روند تحویل اجساد اسرای صهیونیست گفتگو کردند و نتانیاهو ترامپ را در جریان اقداماتی که قصد دارد علیه جنبش حماس انجام دهد قرار داد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا در این تماس تلفنی درباره سرعت بازگرداندن اسرای صهیونیست و اقداماتی که می‌توان در واکنش به تأخیر در تحویل اجساد اتخاذ کرد، گفتگو کردند.

ترامپ در این گفتگوی تلفنی عملیات «اعدام‌های دسته‌جمعی» که به‌ادعای وی حماس علیه مخالفانش انجام می‌دهد را «پاکسازی» خواند و اعلام کرد موضوع را دنبال می‌کند.

ترامپ به نتانیاهو گفت که در صورتی که حماس به کشتار مردم در غزه ادامه دهد، ایالات متحده چاره‌ای جز ورود و کشتار آن‌هانخواهد داشت.

اظهارات نتانیاهو و ترامپ در حالی مطرح شده است که جنبش حماس به اظهارات و تهدیدهای نتانیاهو مبنی بر به تأخیر انداختن افتتاح گذرگاه رفح و کاهش ورود کمک‌های بشردوستانه واکنش نشان داد.

حماس افزود که اظهارات و تهدیدهای نتانیاهو مبنی بر به تأخیر انداختن افتتاح گذرگاه رفح و کاهش ورود کمک‌های بشردوستانه، نشان دهنده رویکردکابینه فاشیستی او برای مجازات مردم فلسطین در غزه و بازیچه قرار دادن اوضاع انسانی است.

حماس تاکید کرد که به توافق آتش‌بس و اجرای آن و تحویل تمام اجساد باقی مانده پایبند است و این در حالی است که نتانیاهو همچنان به تعلل و عدم پایبندی به آن ادامه می‌دهد.

کد خبر ۶۶۲۴۶۹۱