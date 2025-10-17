رژیم صهیونیستی پیکر ۱۲۰ شهید فلسطینی را تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، اسماعیل الثوابته مدیر دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه تصریح کرد که اشغالگران صهیونیست از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ۱۲۰ پیکر از شهدای فلسطینی را طی سه روز گذشته تحویل دادند.

الثوابته افزود که بیشتر اجساد در وضعیت اسفناکی بودند که نشان می‌دهد صاحبانشان مورد اعدام میدانی و شکنجه سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد که برخی از شهدا با چشمان بسته و دست و پای بسته بازگردانده شدند، در حالی که بر روی بدن برخی دیگر علائم خفگی و طناب دور گردن دیده می‌شود که نشان‌دهنده قتل‌های عمدی است.

بنا بر اعلام الثوابته بخش‌هایی از بدن بسیاری از شهدا، از جمله چشم‌ها، قرنیه‌ها و سایر اعضا، مفقود شده است که این امر سرقت اعضای بدن توسط اشغالگران را در طول بازداشت اجساد تأیید می‌کند.

مدیر دفتر رسانه‌ای غزه تصریح کرد: ما از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که یک کمیته تحقیق بین‌المللی فوری برای پاسخگو کردن اسرائیل در قبال نقض‌های فاحش علیه اجساد شهدا و سرقت اعضای بدن آنها تشکیل دهند.

همچنین غازی حمد، از رهبران جنبش حماس در گفتگو با المیادین تصریح کرد که مسئله تبادل پیکر شهدای فلسطینی و جنازه اسرای صهیونیست پیچیده است و نیاز به زمان بیشتری برای اثبات هویت آنها وجود دارد.

وی ادامه داد که اشغالگران نتوانستند به اهداف خود در نوار غزه دست یابند، بنابراین تعجب نمی‌کنیم که به روش وحشیانه خود فکر کنند.

این عضو ارشد حماس خاطرنشان کرد: ما به توافق پایبندیم و آنچه اکنون در حال وقوع است، تلاش رژیم صهیونیستی برای اعمال فشار است.