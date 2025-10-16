به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: ما بر لزوم بازگشایی تمام گذرگاه‌های نوار غزه برای گسترش کمک‌رسانی تأکید می‌کنیم.

استفان دوجاریک در نشست خبری روزانه در مقر سازمان ملل در نیویورک افزود: اسرائیل در حال حاضر برای سازمان‌های غیردولتی روادید صادر نمی‌کند و به بسیاری از آنها اجازه ارسال کمک به غزه را نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: سازمان ملل متحد تیم‌هایی را برای بازرسی خیابان صلاح الدین که ماه‌هاست در نوار غزه مورد استفاده قرار نگرفته، مستقر کرده است.

دوجاریک خاطرنشان کرد: ما پاکسازی جاده‌های منتهی به گذرگاه‌های «ایرز» و «زیکیم» به نوار غزه را به منظور آماده‌سازی برای بازگشایی احتمالی آنها برای کمک‌رسانی، تکمیل کرده‌ایم.