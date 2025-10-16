  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۰:۴۴

حماس: نتانیاهو در اجرای توافق آتش‌بس تعلل می‌کند

حماس: نتانیاهو در اجرای توافق آتش‌بس تعلل می‌کند

جنبش حماس اعلام کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اجرای توافق آتش‌بس تعلل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات و تهدیدهای نتانیاهو مبنی بر به تأخیر انداختن افتتاح گذرگاه رفح و کاهش ورود کمک‌های بشردوستانه، نشان دهنده رویکردکابینه فاشیستی او برای مجازات مردم فلسطین در غزه و بازیچه قرار دادن اوضاع انسانی است.

این بیانیه می‌افزاید: بازگرداندن اجساد اسرای صهیونیست ممکن است مدتی طول بکشد؛ زیرا برخی از آنها در تونل‌های تخریب شده توسط اشغالگران دفن شده‌اند و برخی دیگر هنوز زیر آوار ساختمان‌هایی هستند که توسط اشغالگران بمباران و تخریب شده است.

جنبش حماس تاکید کرد که اجساد اسرایی را که در اختیار داشته بلافاصله تحویل صلیب سرخ داده است و بیرون کشیدن بقیه اجساد و تحویل آنها به تجهیزات نیاز دارد.

این جنبش افزود که به توافق آتش‌بس و اجرای آن و تحویل تمام اجساد باقی مانده پایبند است و این در حالی است که نتانیاهو همچنان به تعلل و عدم پایبندی به آن ادامه می‌دهد.

کد خبر 6624691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها