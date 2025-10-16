به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات و تهدیدهای نتانیاهو مبنی بر به تأخیر انداختن افتتاح گذرگاه رفح و کاهش ورود کمک‌های بشردوستانه، نشان دهنده رویکردکابینه فاشیستی او برای مجازات مردم فلسطین در غزه و بازیچه قرار دادن اوضاع انسانی است.

این بیانیه می‌افزاید: بازگرداندن اجساد اسرای صهیونیست ممکن است مدتی طول بکشد؛ زیرا برخی از آنها در تونل‌های تخریب شده توسط اشغالگران دفن شده‌اند و برخی دیگر هنوز زیر آوار ساختمان‌هایی هستند که توسط اشغالگران بمباران و تخریب شده است.

جنبش حماس تاکید کرد که اجساد اسرایی را که در اختیار داشته بلافاصله تحویل صلیب سرخ داده است و بیرون کشیدن بقیه اجساد و تحویل آنها به تجهیزات نیاز دارد.

این جنبش افزود که به توافق آتش‌بس و اجرای آن و تحویل تمام اجساد باقی مانده پایبند است و این در حالی است که نتانیاهو همچنان به تعلل و عدم پایبندی به آن ادامه می‌دهد.