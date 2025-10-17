شهبازی:ورزشکاران ۳۱ استان در المپیاد استعدادهای برتر ایلام حضور یافتند

شهاب شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزشکاران از ۳۱ استان کشور در المپیاد استعدادهای برتر حضور یافتند و در رشته‌های مختلف از جمله تیراندازی با تپانچه به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال قرار دارند و از استان‌های قم، چهارمحال و بختیاری، لرستان، البرز و اصفهان به ایلام آمده‌اند.

شهبازی گفت: بسیاری از ورزشکاران از عملکرد خود رضایت داشتند و با وجود آنکه برخی تیرهایشان به هدف نخورد، تجربه‌ای ارزشمند برای آن‌ها رقم خورد.

وی افزود: خانواده‌ها نیز در کنار فرزندان خود حضور چشمگیری داشتند و با عشق و علاقه، ورزشکاران نوجوان را تشویق کردند.

شهبازی افزود: شرکت در این المپیاد باعث آشنایی استعدادهای جوان با ارزش‌های این ورزش می‌شو,، شرکت‌کنندگان این دوره پشتوانه اردوهای تیم ملی و تیم بزرگسالان کشور خواهند بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام همچنین خبر داد این دوره از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر فردا در همین سالن به پایان می‌رسد و نفرات برتر در رشته‌های مختلف معرفی خواهند شد.