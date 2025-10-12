مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور در ایلام برگزار می شود

شهاب شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست وزارت ورزش و جوانان در برگزاری المپیادهای کشوری رده سنی ۱۵ سال، از واگذاری میزبانی مسابقات قهرمانی کشور دختران این رده در رشته تیراندازی به استان ایلام خبر داد و این رویداد را گامی مهم در ارتقای جایگاه ورزشی و معرفی ظرفیت‌های استان دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام اظهار داشت: در راستای سیاست‌های مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، مسابقات المپیاد کشوری در رده سنی ۱۵ سال برای دختران و پسران در سطح کشور برگزار می‌شود که این اقدام، پشتوانه‌ای غنی برای آینده فدراسیون‌های ملی و ذخیره‌سازی نیروهای ورزشکار ملی در میادین بین‌المللی خواهد بود.

وی افزود: این المپیاد در ۲۱ رشته بانوان و ۳۱ رشته آقایان در سراسر کشور برگزار شده و امسال استان ایلام افتخار میزبانی مسابقات قهرمانی کشور دختران ۱۵ ساله در رشته تیراندازی را کسب کرده است.

شهبازی با اشاره به زیرساخت‌های مناسب موجود در استان گفت: با توجه به وجود مجموعه بین‌المللی تیراندازی ایثار در شهر ایلام، که قابلیت برگزاری رقابت‌های بین‌المللی را دارد، این مسابقات از ۲۵ مهرماه با حضور ۳۱ استان کشور آغاز می‌شود. تاکنون بیش از ۳۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف آمادگی خود را برای حضور اعلام کرده‌اند و ورود تیم‌ها از بعدازظهر سه‌شنبه انجام می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت این رویداد برای استان اظهار کرد: ایلام در رشته تیراندازی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد؛ از جواد فروغی قهرمان المپیک گرفته تا ملی‌پوشان برجسته و نیز محمدحسین کریمی سرمربی تیم ملی تیراندازی کشور، همه از افتخارات این استان هستند. مطمئن هستم برگزاری این مسابقات نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی و اجتماعی ورزش استان ایفا خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام، برگزاری این رقابت‌ها را موجب رونق حوزه اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: هر یک از ۳۰۰ ورزشکار حاضر در این مسابقات می‌توانند به‌عنوان سفیرانی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های غنی استان ایلام عمل کنند.

شهبازی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی و احیای اماکن فرسوده استان بیان کرد: در سه سال گذشته سرانه فضای ورزشی استان به ۱ متر مربع افزایش یافته است. همچنین با حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان و نگاه ویژه استاندار ایلام، پروژه‌های متعددی برای احیای اماکن فرسوده ورزشی از شمال تا جنوب استان اجرا شد؛ سالن‌هایی که از پس از انقلاب تاکنون هیچ‌گونه نوسازی در آنها انجام نشده بود، اکنون با تأمین اعتبار مناسب به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این جریان توسعه، علاوه بر ارتقای شاخص‌های ورزشی، موجب رشد فرهنگی و اجتماعی استان نیز شده و ایلام را به یکی از قطب‌های در حال ظهور ورزش کشور تبدیل کرده است.